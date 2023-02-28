В этом году пришло время для переговоров о членстве Украины в ЕС – Зеленский

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", – написал он.

Президент подчеркнул, что именно Украина "объединила ЕС как никогда раньше" и защищает европейские ценности для будущих поколений.

"Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" – подытожил Зеленский.