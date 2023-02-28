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В этом году пришло время для переговоров о членстве Украины в ЕС – Зеленский

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Зеленский призвал ЕС начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский призвал ЕС начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе
Фото: president.gov.ua

Украина готова к переговорам о членстве в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал 28 февраля в Twitter.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", – написал он.

Президент подчеркнул, что именно Украина "объединила ЕС как никогда раньше" и защищает европейские ценности для будущих поколений.

"Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" – подытожил Зеленский.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года

Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЕС
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