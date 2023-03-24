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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Даже исторический музей в Бериславе – для России почему-то угроза. Абсолютно лишенное ума государство, которое мы обезвредим

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Зеленский посетил Херсонскую область
Зеленский посетил Херсонскую область
Фото: president.gov.ua

23 марта президент Украины Владимир Зеленский посвятил освобожденной от российских оккупантов части Херсонской области. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Российская армия сегодня обстреливала населенные пункты области, отметил президент. В Бериславе враг обстрелял местную администрацию, дома и музей.

"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что провел в Херсоне длительное совещание со всеми отвечающими за область, в частности за оборону, социальную и энергетическую ситуацию в регионе. 

Президент отметил, что отдельное внимание уделил вопросу восстановления.

"На свободной территории Херсонской области более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает", – сказал президент.

Он также рассказал, что посетил населенный пункт Посад-Покровское. Президент заявил, что Украина сделает все, чтобы восстановить его и другую территорию области.

"Я благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу всем, кто помогает нашим воинам", – сказал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Берислав
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