Оккупанты обстреляли Берислав, попали в жилой дом, музей и редакцию газеты – ОВА

"Враги частично разрушили административное здание, попали в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты, также снаряды падали на территорию парка и церкви", – сообщили в администрации.

В результате обстрела пострадавших нет.

"Но центр города в Херсонской области, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, безжалостно уничтожающих наш родной край", – заявили в ОВА.