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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Берислав, попали в жилой дом, музей и редакцию газеты – ОВА

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область
Оккупанты обстреляли Херсонскую область
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские военные 23 марта обстреляли Берислав Херсонской области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

"Враги частично разрушили административное здание, попали в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты, также снаряды падали на территорию парка и церкви", – сообщили в администрации.

В результате обстрела пострадавших нет.

"Но центр города в Херсонской области, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, безжалостно уничтожающих наш родной край", – заявили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Берислав
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