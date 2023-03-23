СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, который считается "куратором" оккупированной части Херсонской области

По данным следствия, чиновник лично координировал процесс организации и проведения незаконного референдума о "присоединении" Херсонской области к России.

Он является заместителем руководителя прокремлевской фракции "Единая Россия" и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ, говорится в сообщении.

В период с 23-го по 28 сентября 2022 года Кастюкевич находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового референдума, заявляет СБУ.

По версии следствия, по его указанию представители избиркомов совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу Кремля.

Отмечается, что российский депутат снимал и выкладывал в соцсетях постановочные видео о раздаче российской гуманитарной помощи.