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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, который считается "куратором" оккупированной части Херсонской области

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Кастюкевичу сообщили о подозрении
Кастюкевичу сообщили о подозрении
Фото: Кастюкевич Live / Telegram

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Государственной думы РФ Игоря Кастюкевича, сообщает пресс-служба ведомства 23 марта. По данным следствия, он способствовал распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины.

По данным следствия, чиновник лично координировал процесс организации и проведения незаконного референдума о "присоединении" Херсонской области к России.

Он является заместителем руководителя прокремлевской фракции "Единая Россия" и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ, говорится в сообщении.

В период с 23-го по 28 сентября 2022 года Кастюкевич находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового референдума, заявляет СБУ.

По версии следствия, по его указанию представители избиркомов совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу Кремля.

Отмечается, что российский депутат снимал и выкладывал в соцсетях постановочные видео о раздаче российской гуманитарной помощи.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора на 23 марта, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 16 848 преступлений против национальной безопасности.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, депутаты, Госдума, Херсонская область, война России против Украины, подозрение
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