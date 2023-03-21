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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала информатора российских оккупантов, которая собирала данные о складах боеприпасов ВСУ в Харьковской области

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По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа
По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области задержала информатора российских спецслужб. Об этом 21 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны в Купянском районе. Прежде всего, агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона. Развединформация нужна была врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.

По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа, который сейчас находится на территории страны-агрессора.

"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и тайно фотографировала военные объекты. Полученные сведения она отправляла в РФ через мессенджеры", – отметили в СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьковская область, Купянск, ВСУ, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, информатор, Служба безопасности Украины, сотрудничество
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