СБУ задержала информатора российских оккупантов, которая собирала данные о складах боеприпасов ВСУ в Харьковской области

"Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны в Купянском районе. Прежде всего, агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона. Развединформация нужна была врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.
По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа, который сейчас находится на территории страны-агрессора.
"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и тайно фотографировала военные объекты. Полученные сведения она отправляла в РФ через мессенджеры", – отметили в СБУ.
Фигурантке сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.