СБУ задержала информатора российских оккупантов, которая собирала данные о складах боеприпасов ВСУ в Харьковской области

По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны в Купянском районе. Прежде всего, агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона. Развединформация нужна была врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.

По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа, который сейчас находится на территории страны-агрессора.

"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и тайно фотографировала военные объекты. Полученные сведения она отправляла в РФ через мессенджеры", – отметили в СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.