Обстрелы Харьковской области: два человека погибли, разрушено жилье, магазин и пожарная часть

По его словам, больше других населенных пунктов оккупанты атакуют Волчанск – в результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, промышленное предприятие и магазин.
От попадания снаряда по гражданскому автомобилю погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этой машины попал с ранениями в больницу.
"В результате обстрела села Колодязное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине", – написал Синегубов.
В Двуречной Купянского района осколочное ранение зафиксировано у 58-летнего местного жителя. Он получил помощь врачей на месте, добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.