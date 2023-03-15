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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области: два человека погибли, разрушено жилье, магазин и пожарная часть

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В Волчанске оккупанты повредили здание ГСЧС
В Волчанске оккупанты повредили здание ГСЧС
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки российская армия массированно обстреляла три приграничных района Харьковской области – Харьковский, Чугуевский и Купянский. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 15 марта в Telegram.

По его словам, больше других населенных пунктов оккупанты атакуют Волчанск – в результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, промышленное предприятие и магазин.

От попадания снаряда по гражданскому автомобилю погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этой машины попал с ранениями в больницу.

"В результате обстрела села Колодязное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине", – написал Синегубов.

В Двуречной Купянского района осколочное ранение зафиксировано у 58-летнего местного жителя. Он получил помощь врачей на месте, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, раненые, армия РФ, жертвы, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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