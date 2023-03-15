Обстрелы Харьковской области: два человека погибли, разрушено жилье, магазин и пожарная часть

По его словам, больше других населенных пунктов оккупанты атакуют Волчанск – в результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, промышленное предприятие и магазин.

От попадания снаряда по гражданскому автомобилю погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этой машины попал с ранениями в больницу.

"В результате обстрела села Колодязное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине", – написал Синегубов.

В Двуречной Купянского района осколочное ранение зафиксировано у 58-летнего местного жителя. Он получил помощь врачей на месте, добавил глава ОВА.