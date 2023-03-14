Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов оккупантами территории Харьковской области – прокуратура

Российский снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним жителем села Колодезное, отметили в прокуратуре Харьковской области Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной прокуратуры.

"По данным следствия, утром 14 марта российские военные обстреляли Волчанск. 47-летний мужчина, водитель автомобиля, получил ранения. 55-летняя пассажирка погибла на месте, – говорится в сообщении. – Около 12.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Колодезное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной – жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома".

В Харьковской ОВА проинформировали, что оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть в Волчанске, российский снаряд попал в гражданский автомобиль.