Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов оккупантами территории Харьковской области – прокуратура

Об этом сообщается в Facebook областной прокуратуры.
"По данным следствия, утром 14 марта российские военные обстреляли Волчанск. 47-летний мужчина, водитель автомобиля, получил ранения. 55-летняя пассажирка погибла на месте, – говорится в сообщении. – Около 12.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Колодезное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной – жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома".
В Харьковской ОВА проинформировали, что оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть в Волчанске, российский снаряд попал в гражданский автомобиль.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.