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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов оккупантами территории Харьковской области – прокуратура

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Российский снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним жителем села Колодезное, отметили в прокуратуре Харьковской области
Российский снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним жителем села Колодезное, отметили в прокуратуре Харьковской области
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска 14 марта обстреляли Волчанск и село Колодезное Купянского района Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщается в Facebook областной прокуратуры.

"По данным следствия, утром 14 марта российские военные обстреляли Волчанск. 47-летний мужчина, водитель автомобиля, получил ранения. 55-летняя пассажирка погибла на месте, – говорится в сообщении. – Около 12.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Колодезное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной – жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома".

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02CgKwmmS67zpHfmTcY7QixKZ2vgvnJ169DodWeP8MznZq4ECLfvmGuvceHQdfpWu6l

В Харьковской ОВА проинформировали, что оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть в Волчанске, российский снаряд попал в гражданский автомобиль.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, прокуратура, Харьковская область, артиллерия, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, автомобиль, ранение, население, мужчины, село, российские оккупанты
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