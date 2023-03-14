Россияне обстреляли Волчанск, есть погибшая – Синегубов

"Около 10.00 при обстреле пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль", – говорится в сообщении.

55-летняя женщина, которая находилась в автомобиле, погибла на месте.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.