Обстрелы Харьковской области. Оккупанты разрушили жилые дома, повредили пожарную часть и учебное учреждение

"В частности, под огнем оккупантов были Казачья Лопань, Волчанск, Двуречная и другие населенные пункты. В Казачьей Лопани Харьковского района враг вел огонь из РСЗО. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки и гараж. Также повреждена местная пожарная часть", – написал Синегубов.
В селе Лиман Чугуевского района в результате обстрелов повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома.
По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.
"В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 96 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.