Обстрелы Харьковской области. Оккупанты разрушили жилые дома, повредили пожарную часть и учебное учреждение

В Казачьей Лопани повреждены по меньшей мере четыре жилых дома Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В частности, под огнем оккупантов были Казачья Лопань, Волчанск, Двуречная и другие населенные пункты. В Казачьей Лопани Харьковского района враг вел огонь из РСЗО. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки и гараж. Также повреждена местная пожарная часть", – написал Синегубов.

В селе Лиман Чугуевского района в результате обстрелов повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома.

По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.

"В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 96 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов.