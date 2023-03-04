СБУ задержала двух сторонников российских оккупантов, которые помогали захватчикам в Харьковской и Донецкой областях

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье о коллаборационной деятельности Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным СБУ, одним из задержанных оказался житель Изюмского района, который после захвата части Харьковской области поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"Злоумышленник добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику оккупантов. Кроме этого, он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, уехавших в другие регионы Украины. После освобождения района коллаборант пытался прятаться от правосудия на территории Харьковской области", – говорится в сообщении.

Сотрудники украинской спецслужбы установили его местонахождение и задержали.

Еще одной сторонницей страны-агрессора оказалась жительница Лимана, которая во время оккупации города согласилась возглавить так называемый отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения "ДНР".

"На этой должности злоумышленница предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов. Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область, где пыталась "залечь на дно" и таким образом надеялась избежать правосудия. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее по месту временного пребывания", – отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Подозреваемые взяты под стражу.