Оккупанты из артиллерии попали в гражданский автомобиль в Харьковской области, двое человек погибли на месте – прокуратура

Об этом сообщается в Facebook областной прокуратуры.

"Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. В настоящее время все детали устанавливаются", – сказано в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.