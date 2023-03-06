Россияне обстреляли три района Харьковской области, погибли два мирных жителя – ОВА

Под обстрелами оказались Купянск, Стрелечья, Огурцово, Двуречная и другие приграничные населенные пункты.

В Купянске обстрелами был поврежден вокзал, произошел пожар. Поселок Двуречная россияне массированно обстреливали из танков и артиллерии.

"В селе Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива". Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.