Оккупанты за сутки обстреляли по меньшей мере 18 городов и сел в Харьковской области, пытались наступать – ОВА

По его информации, россияне пытались идти в наступление в районе Гряниковки, но отступили с потерями.
"В течение дня под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО, танков и боевой авиации находились поселок Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района. К счастью, в результате обстрелов пострадавших среди гражданских не было", – написал Синегубов.
Глава ОВА подчеркнул также, что минная опасность в области остается очень высокой. 7 марта он сообщал, что в селе Снежковка местный житель в собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток" и получил ранение.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.