Оккупанты за сутки обстреляли по меньшей мере 18 городов и сел в Харьковской области, пытались наступать – ОВА

Россиян практически вытеснили из Харьковской области, но они не прекращают обстрелы Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook (архив)

По его информации, россияне пытались идти в наступление в районе Гряниковки, но отступили с потерями.

"В течение дня под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО, танков и боевой авиации находились поселок Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района. К счастью, в результате обстрелов пострадавших среди гражданских не было", – написал Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул также, что минная опасность в области остается очень высокой. 7 марта он сообщал, что в селе Снежковка местный житель в собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток" и получил ранение.