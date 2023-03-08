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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли по меньшей мере 18 городов и сел в Харьковской области, пытались наступать – ОВА

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Россиян практически вытеснили из Харьковской области, но они не прекращают обстрелы
Россиян практически вытеснили из Харьковской области, но они не прекращают обстрелы
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook (архив)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Об этом сообщил утром 8 марта глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его информации, россияне пытались идти в наступление в районе Гряниковки, но отступили с потерями.

"В течение дня под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО, танков и боевой авиации находились поселок Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района. К счастью, в результате обстрелов пострадавших среди гражданских не было", – написал Синегубов. 

Глава ОВА подчеркнул также, что минная опасность в области остается очень высокой. 7 марта он сообщал, что в селе Снежковка местный житель в собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток" и получил ранение. 

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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