Суд приговорил жителя Изюма к 12 годам тюрьмы за работу в "народной милиции" оккупантов

Прокуроры доказали, что во время оккупации Изюма российскими войсками местный житель занял должность водителя дежурной части в так называемой народной милиции. Он возил псевдополицейских по нужным им адресам, а также ремонтировал служебные автомобили. В поле зрения украинских правоохранителей он попал после деоккупации большей части региона – в октябре 2022 года.
Суд признал мужчину виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет с конфискацией имущества.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории.
Украинские военные зашли в Изюм в первой половине сентября 2022 года, 14 сентября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.
По данным Офиса генпрокурора Украины на 6 марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 16 853 преступления против национальной безопасности, из них 4633 – коллаборационизм.