Суд приговорил жителя Изюма к 12 годам тюрьмы за работу в "народной милиции" оккупантов

Прокуроры доказали, что во время оккупации Изюма российскими войсками местный житель занял должность водителя дежурной части в так называемой народной милиции. Он возил псевдополицейских по нужным им адресам, а также ремонтировал служебные автомобили. В поле зрения украинских правоохранителей он попал после деоккупации большей части региона – в октябре 2022 года.

Суд признал мужчину виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет с конфискацией имущества.