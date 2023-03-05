СБУ передала в суд более 300 уголовных производств о коллаборационизме – Малюк

Малюк: Почти 1000 уголовных производств из общего массива СБУ открыла на территории пяти областей Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Всего в 2022 году Служба безопасности расследовала более 2600 дел по коллаборантам. Из них в суд передано уже более 300. Вступили в силу 44 соответствующих приговора суда. Кстати, почти 1000 уголовных производств из общего массива СБУ открыла на территории пяти областей: Харьковской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской", – сообщил он.

Также, по словам Малюка, СБУ провела 128 антитеррористических и контрдиверсионных мер.

Он отметил, что в освобожденных населенных пунктах уже проверили почти 22 тысячи человек, и обнаружили более 100 "гауляйтеров". Кроме того, были найдены десятки пыточных, мест массовых захоронений, а также тайники с разграбленным имуществом.

Малюк также рассказал, что было установлено более 6 тысяч человек, причастных к проведению псевдореферендумов.

"К расследованию каждого случая коллаборационной деятельности мы подходим индивидуально. Тщательно изучаем все детали. Проверяем все категории граждан, в том числе и работников учреждений: медицинских, социальных, административных. То есть тех, кого оккупанты могли в первую очередь привлечь к своему сотрудничеству", – заявил он.