Обстрел Харьковской области: ранены два человека

Пострадали два местных жителя – мужчина и женщина. По предварительным данным, они получили осколочные ранения.
Ранее сегодня глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в прошедшие сутки российские оккупанты били из танков и артиллерии по трем приграничным районам – Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому.
В районе Двуречной россияне пытался атаковать, но силы обороны заставили их отступить, нанеся значительные потери.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.