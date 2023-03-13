Обстрел Харьковской области: ранены два человека

Пострадали два местных жителя – мужчина и женщина. По предварительным данным, они получили осколочные ранения.

Ранее сегодня глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в прошедшие сутки российские оккупанты били из танков и артиллерии по трем приграничным районам – Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому.

В районе Двуречной россияне пытался атаковать, но силы обороны заставили их отступить, нанеся значительные потери.



