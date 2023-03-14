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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области продолжается эвакуация – Синегубов

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Синегубов сообщил об эвакуации еще 60 жителей Купянской громады
Синегубов сообщил об эвакуации еще 60 жителей Купянской громады
Скриншот: Телеканал "Рада" / YouTube

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов 14 марта рассказал о ходе эвакуации в Купянской общине Харьковской области, которая находится в районе боевых действий. Видеофрагмент своего выступления глава ОВА обнародовал в Telegram.

Синегубов пояснил, что российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Купянской общины. Поэтому продолжается эвакуация оттуда гражданского населения, прежде всего семей с детьми и маломобильных людей.

"С октября 2022 года мы эвакуировали оттуда более 2 тыс. человек. За прошедшую неделю эвакуированы еще 60 человек", – рассказал глава ОВА.

По его словам, все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковской области или за пределами области. К примеру, Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

Глава ОВА признал, что жители покидают прифронтовые районы неохотно, но с ними постоянно проводится разъяснительная работа об опасности пребывания там. Он уточнил, что в многих населенных пунктах уже никого не осталось, а из одного из прифронтовых сел накануне были эвакуированы раненые жители – последние трое гражданских.

"Усилиями ОВА и с помощью волонтерских организаций мы вывозим всех, кто хочет покинуть опасные места", – заключил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Житомир, оккупация, Харьковская область, эвакуация, Харьковская ОГА, Купянск, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, население, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация
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