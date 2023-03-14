В Харьковской области продолжается эвакуация – Синегубов

Синегубов пояснил, что российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Купянской общины. Поэтому продолжается эвакуация оттуда гражданского населения, прежде всего семей с детьми и маломобильных людей.

"С октября 2022 года мы эвакуировали оттуда более 2 тыс. человек. За прошедшую неделю эвакуированы еще 60 человек", – рассказал глава ОВА.

По его словам, все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковской области или за пределами области. К примеру, Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

Глава ОВА признал, что жители покидают прифронтовые районы неохотно, но с ними постоянно проводится разъяснительная работа об опасности пребывания там. Он уточнил, что в многих населенных пунктах уже никого не осталось, а из одного из прифронтовых сел накануне были эвакуированы раненые жители – последние трое гражданских.

"Усилиями ОВА и с помощью волонтерских организаций мы вывозим всех, кто хочет покинуть опасные места", – заключил Синегубов.