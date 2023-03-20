Россияне обстреляли три района Харьковской области, под ударом были Купянск и Волчанск – ОВА

Оккупанты каждый день бьют по Харьковской области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его информации, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села региона.

"Больше 10 ударов из минометов оккупанты совершили по селам Александровка и Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее пяти частных жилых домов. В 11.00 под ударом был город Купянск. Вечером, после 20.00, враг бил по Волчанску. Обошлось без пострадавших", – сказано в сообщении.

Синегубов отметил, что в области продолжается разминирование. Сотрудники ГСЧС в течение суток обследовали более 2 га территорий, нашли и обезвредили 10 взрывоопасных предметов.