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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли три района Харьковской области, под ударом были Купянск и Волчанск – ОВА

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Оккупанты каждый день бьют по Харьковской области
Оккупанты каждый день бьют по Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. Об этом сообщил утром 20 марта глава ОВА Олег Синегубов.

По его информации, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села региона.

"Больше 10 ударов из минометов оккупанты совершили по селам Александровка и Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее пяти частных жилых домов. В 11.00 под ударом был город Купянск. Вечером, после 20.00, враг бил по Волчанску. Обошлось без пострадавших", – сказано в сообщении.

Синегубов отметил, что в области продолжается разминирование. Сотрудники ГСЧС в течение суток обследовали более 2 га территорий, нашли и обезвредили 10 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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