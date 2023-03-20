Россияне обстреляли три района Харьковской области, под ударом были Купянск и Волчанск – ОВА

По его информации, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села региона.
"Больше 10 ударов из минометов оккупанты совершили по селам Александровка и Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее пяти частных жилых домов. В 11.00 под ударом был город Купянск. Вечером, после 20.00, враг бил по Волчанску. Обошлось без пострадавших", – сказано в сообщении.
Синегубов отметил, что в области продолжается разминирование. Сотрудники ГСЧС в течение суток обследовали более 2 га территорий, нашли и обезвредили 10 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.