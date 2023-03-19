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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли 13 населенных пунктов Харьковской области, тяжело ранена мирная жительница – ОВА

По словам Синегубова, захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки
По словам Синегубова, захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли 13 приграничных населенных пунктов Харьковской области. Об этом в Telegram 19 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Под огонь противника, в частности, попали Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие.

"В Двуречной в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", – написал Синегубов.

По его словам, захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки.

"Продолжается гуманитарное разминирование области. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 45 единиц взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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