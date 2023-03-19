Россияне обстреляли 13 населенных пунктов Харьковской области, тяжело ранена мирная жительница – ОВА

По словам Синегубова, захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Под огонь противника, в частности, попали Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие.

"В Двуречной в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", – написал Синегубов.

По его словам, захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки.

"Продолжается гуманитарное разминирование области. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 45 единиц взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.