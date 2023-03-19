Россияне обстреляли 13 населенных пунктов Харьковской области, тяжело ранена мирная жительница – ОВА

Под огонь противника, в частности, попали Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие.
"В Двуречной в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", – написал Синегубов.
По его словам, захватчики повредили частные дома и хозяйственные постройки.
"Продолжается гуманитарное разминирование области. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 45 единиц взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.