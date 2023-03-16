Оккупанты разрушили жилые дома в Харьковской области и ударили по Харькову из С-300 – ОВА

В Харькове повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.

В результате обстрела села Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома.

В селе Лемищено Золочевской общины массированными обстрелами фактически уничтожены семь частных домов и объекты инфраструктуры.

"За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 1 га территории и обезвредили еще 88 взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.