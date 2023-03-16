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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разрушили жилые дома в Харьковской области и ударили по Харькову из С-300 – ОВА

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В Харькове повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме
В Харькове повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области, а также областной центр. Об этом в Telegram 16 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.

В результате обстрела села Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома.

В селе Лемищено Золочевской общины массированными обстрелами фактически уничтожены семь частных домов и объекты инфраструктуры.

"За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 1 га территории и обезвредили еще 88 взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты
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