Оккупанты разрушили жилые дома в Харьковской области и ударили по Харькову из С-300 – ОВА

"В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.
В результате обстрела села Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома.
В селе Лемищено Золочевской общины массированными обстрелами фактически уничтожены семь частных домов и объекты инфраструктуры.
"За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 1 га территории и обезвредили еще 88 взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.