Российский обстрел повредил интернат в Харькове – мэр

Терехов: Подопечных в интернате не было, были работники интерната Фото: Игорь Терехов / Telegram

"Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого, пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют, убираем последствия. Подопечных в интернате не было, были работники интерната, никто не пострадал, сейчас убираем разрушения", – сказал Терехов.

По его словам, этот интернат "обслуживал людей с определенными жизненными сложностями".

Сегодня утром глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову. Позднее он заявил, что повреждена "гражданская инфраструктура", предварительно, люди не пострадали. Терехов подчеркнул, что рядом с местом удара нет военных объектов.