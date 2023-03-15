Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова, предварительно – без пострадавших

"Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются", – написал он.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что вблизи от места попадания нет военных объектов.

"В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура", – написал он.

По словам мэра, в близлежащих домах выбиты окна.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.