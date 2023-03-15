В российском Белгороде прогремели взрывы, нашли осколки С-300. Губернатор заявил, что работала ПВО

"После взрывов была видна вспышка в районе аэропорта. Перед этим что-то пикировало", – написали там.

На еще одном видео снято нечто похожее на запуск ракеты С-300 (ими российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область со своей территории) с последующим ее падением со взрывом.

Позже местные паблики написали, что на месте взрывов действительно нашли осколки от С-300.

Скриншот: БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ / Telegram

Происходящее прокомментировал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его версии, над Белгородом и Белгородским районом якобы системы противовоздушной обороны сбили три ракеты.

"Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района", – написал Гладков.