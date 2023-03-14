Суд разрешил отдать на обмен приговоренного к 12 годам тюрьмы военного летчика, который бомбил Харьков

Издание "Судебный репортер" уточняет, что речь о военном летчике Максиме Криштопе.
Согласно копии письма Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта принято решение об обмене Криштопа как военнопленного для освобождения находящихся в плену России защитников Украины, говорится в постановлении суда.
Решение об обмене было принято на следующий день после приговора суда, который приговорил Криштопа к 12 годам заключения за нарушение законов и обычаев войны.
В судебное заседание по поводу освобождения от наказания сам Криштоп не явился. Он передал заявление о рассмотрении дела без его участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.
11 марта пленный Криштоп рассказал о своих действиях в Украине на пресс-конференции в Киеве. По его словам, он выполнил три боевых вылета и сбросил на Украину в общей сложности 10 тонн фугасных авиационных бомб. Криштоп бомбил, по его словам, военные объекты в Балаклее и Изюме, а также Харьков.
Во время первого вылет 24 февраля он сбросил фугасные авиационные бомбы в районе Балаклеи Харьковской области. Общий вес боеприпасов – три тонны, сообщил Криштоп, не уточнив их количество.
Второй его полет был совершен 3 марта, тогда он сбросил три тонны фугасных авиационных бомб на колонну украинской техники в районе Изюма. По его словам, "цель была поражена".
Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. По словам Криштопа, после получения приказа, дачи координат, в процессе выполнения боевой задачи он понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но приказ выполнил.
"Чудовищность преступных приказов просто ужасает. В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ. Ужасный приказ", – сказал он.
После этого самолет был сбит противовоздшной обороной Украины, летчика взяли в плен после приземления.