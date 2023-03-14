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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд разрешил отдать на обмен приговоренного к 12 годам тюрьмы военного летчика, который бомбил Харьков

Российский летчик, который сбрасывал бомбы на Харьков, будет обменян на пленных украинцев
Российский летчик, который сбрасывал бомбы на Харьков, будет обменян на пленных украинцев
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Дзержинский райсуд города Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об освобождении от отбывания наказания российского военного. Об этом говорится в постановлении суда от 6 марта.

Издание "Судебный репортер" уточняет, что речь о военном летчике Максиме Криштопе.

Согласно копии письма Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта принято решение об обмене Криштопа как военнопленного для освобождения находящихся в плену России защитников Украины, говорится в постановлении суда.

Решение об обмене было принято на следующий день после приговора суда, который приговорил Криштопа к 12 годам заключения за нарушение законов и обычаев войны.

В судебное заседание по поводу освобождения от наказания сам Криштоп не явился. Он передал заявление о рассмотрении дела без его участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

Контекст:

11 марта пленный Криштоп рассказал о своих действиях в Украине на пресс-конференции в Киеве. По его словам, он выполнил три боевых вылета и сбросил на Украину в общей сложности 10 тонн фугасных авиационных бомб. Криштоп бомбил, по его словам, военные объекты в Балаклее и Изюме, а также Харьков.

Во время первого вылет 24 февраля он сбросил фугасные авиационные бомбы в районе Балаклеи Харьковской области. Общий вес боеприпасов – три тонны, сообщил Криштоп, не уточнив их количество.

Второй его полет был совершен 3 марта, тогда он сбросил три тонны фугасных авиационных бомб на колонну украинской техники в районе Изюма. По его словам, "цель была поражена".

Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. По словам Криштопа, после получения приказа, дачи координат, в процессе выполнения боевой задачи он понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но приказ выполнил.

"Чудовищность преступных приказов просто ужасает. В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ. Ужасный приказ", – сказал он. 

После этого самолет был сбит противовоздшной обороной Украины, летчика взяли в плен после приземления.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Харьков, пленные, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными, бомба, российские военные, летчик
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