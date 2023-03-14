Суд разрешил отдать на обмен приговоренного к 12 годам тюрьмы военного летчика, который бомбил Харьков

Российский летчик, который сбрасывал бомбы на Харьков, будет обменян на пленных украинцев Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Издание "Судебный репортер" уточняет, что речь о военном летчике Максиме Криштопе.

Согласно копии письма Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта принято решение об обмене Криштопа как военнопленного для освобождения находящихся в плену России защитников Украины, говорится в постановлении суда.

Решение об обмене было принято на следующий день после приговора суда, который приговорил Криштопа к 12 годам заключения за нарушение законов и обычаев войны.

В судебное заседание по поводу освобождения от наказания сам Криштоп не явился. Он передал заявление о рассмотрении дела без его участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.