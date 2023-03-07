"Традиционно – кивают". Омбудсмен показал, о что говорят пленным россиянам в Украине перед обменом

На этом видео представитель секретариата уполномоченного спрашивает россиян, нет ли у них жалоб, удовлетворяло ли их питание и отношение к ним в Украине.
"Надеюсь, мы с вами больше не увидимся", – отметил он, обращаясь к оккупантам, сидящим в автобусе.
Сотрудник секретариата рассказал пленным оккупантам, что в РФ есть омбудсмен Татьяна Москалькова, к которой они "имеют право обратиться", если их снова попытаются отправить на войну в Украину.
"Традиционная беседа с российскими военными, незаконно находившимися на территории Украины. Традиционно – без жалоб и предложений. Традиционно – кивают, что больше на нашу землю не вернутся!" – написал Лубинец, комментируя видео.
Он подчеркнул, что это очередное подтверждение того, что Украина придерживается Женевских конвенций.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца, последний обмен состоялся сегодня. Украина вернула в ходе сегодняшнего обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов, пишет РБК.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".