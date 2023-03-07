"Традиционно – кивают". Омбудсмен показал, о что говорят пленным россиянам в Украине перед обменом

"Надеюсь, мы с вами больше не увидимся", – сказал представитель секретариата омбудсмена россиянам, которые ждали обмена в автобусе Скриншот: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

На этом видео представитель секретариата уполномоченного спрашивает россиян, нет ли у них жалоб, удовлетворяло ли их питание и отношение к ним в Украине.

"Надеюсь, мы с вами больше не увидимся", – отметил он, обращаясь к оккупантам, сидящим в автобусе.

Сотрудник секретариата рассказал пленным оккупантам, что в РФ есть омбудсмен Татьяна Москалькова, к которой они "имеют право обратиться", если их снова попытаются отправить на войну в Украину.

"Традиционная беседа с российскими военными, незаконно находившимися на территории Украины. Традиционно – без жалоб и предложений. Традиционно – кивают, что больше на нашу землю не вернутся!" – написал Лубинец, комментируя видео.

Он подчеркнул, что это очередное подтверждение того, что Украина придерживается Женевских конвенций.

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца, последний обмен состоялся сегодня. Украина вернула в ходе сегодняшнего обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов, пишет РБК.