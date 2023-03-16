Четырех "народных дружинников" из Харьковской области подозревают в убийстве двух человек во время российской оккупации села – Офис генпрокурора

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Хотимля Чугуевского района бывший правоохранитель и трое местных жителей организовали "народную дружину".

"Они "боролись" с воровством в селе и проводили с односельчанами "разъяснительную работу". В конце марта "дружинникам" стало известно о том, что женщина и мужчина совершили кражу. Взяв телескопическую палку, металлические трубы, арматуру, деревянные трости, мужчины пошли к ним. Сначала "народные дружинники" избили мужчину и женщину до полуобморочного состояния, а затем отнесли их тела к местному озеру и сбросили в воду", – говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что потерпевшие пытались выбраться на берег, но подозреваемые не дали им спастись, начали бросать в головы куски бетона.

"Доведя "наказание" до конца, убедившись, что мужчина и женщина умерли, мужчины ушли с места преступления", – добавили в Офисе генпрокурора.

Следствие объявило им о подозрении по п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Бывший правоохранитель и еще один мужчина сбежали на территорию РФ, им объявили о подозрении заочно. Еще двоих подозреваемых задержали.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.