В полиции назвали две области, где нашли самые большие массовые захоронения мирных жителей

Также полицейские зафиксировали 25 пыточных и мест несвободы в Харьковской области, 16 – в Херсонской, три – в Киевской области и шесть – на других оккупированных территориях.

Цуцкиридзе отметил, что работа по документированию военных преступлений России продолжается, а собранные доказательства помогут привлечь виновных в их совершении к ответственности в украинских и международных судах.