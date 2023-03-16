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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В полиции назвали две области, где нашли самые большие массовые захоронения мирных жителей

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В полиции предоставили данные о военных преступлениях россиян в Украине
В полиции предоставили данные о военных преступлениях россиян в Украине
Фото: npu.gov.ua

Самые большие массовые захоронения обнаружены в Изюме Харьковской области, где погиб 941 человек, и в Киевской области, где обнаружены тела 1374 человек. Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины, руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе во время круглого стола с журналистами, сообщает пресс-служба Нацполиции 15 марта.

Также полицейские зафиксировали 25 пыточных и мест несвободы в Харьковской области, 16 – в Херсонской, три – в Киевской области и шесть – на других оккупированных территориях.

Цуцкиридзе отметил, что работа по документированию военных преступлений России продолжается, а собранные доказательства помогут привлечь виновных в их совершении к ответственности в украинских и международных судах.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Российские пыточные были не случайностью, а планировались и финансировались Россией в рамках масштабной кампании по уничтожению украинской идентичности, заявила международная группа юристов Mobile Justice Team.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Киевская область, Изюм, Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, Максим Цуцкиридзе, Национальная полиция, российские оккупанты
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