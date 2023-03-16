В полиции назвали две области, где нашли самые большие массовые захоронения мирных жителей

Также полицейские зафиксировали 25 пыточных и мест несвободы в Харьковской области, 16 – в Херсонской, три – в Киевской области и шесть – на других оккупированных территориях.
Цуцкиридзе отметил, что работа по документированию военных преступлений России продолжается, а собранные доказательства помогут привлечь виновных в их совершении к ответственности в украинских и международных судах.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.
Российские пыточные были не случайностью, а планировались и финансировались Россией в рамках масштабной кампании по уничтожению украинской идентичности, заявила международная группа юристов Mobile Justice Team.