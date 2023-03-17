Оккупанты 16 марта обстреливали приграничные районы Харьковской области, есть повреждения жилья и хозяйственных построек – ОВА

"В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелечья, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.
По словам Синегубова, пострадавших нет.
"За прошедшие сутки из районов, находящихся под постоянными обстрелами, были эвакуированы 24 человека. Вывезенные люди получили гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждался, обеспечены жильем", – написал глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.