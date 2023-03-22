СБУ задержала предполагаемого корректировщика ракетного удара РФ по школе в Краматорске

Отмечается, что российская спецслужба дистанционно привлекла его к "сотрудничеству" в начале марта этого года.
По данным СБУ, именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта. Также он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области, говорится в сообщении.
Оккупантов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск.
В сообщении СБУ говорится, что контрразведчики задержали работника завода в Краматорске во время выполнения им разведывательного задания.
Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи данных россиянам.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным Офиса генерального прокурора Украины на 21 марта, с начала полномасштабного военного вторжения зафиксировано 16 842 преступления против национальной безопасности Украины.