СБУ задержала предполагаемого корректировщика ракетного удара РФ по школе в Краматорске

По данным СБУ, житель Краматорска помогал россиянам наводить ракеты на гражданские объекты Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что российская спецслужба дистанционно привлекла его к "сотрудничеству" в начале марта этого года.

По данным СБУ, именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта. Также он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области, говорится в сообщении.

Оккупантов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск.

В сообщении СБУ говорится, что контрразведчики задержали работника завода в Краматорске во время выполнения им разведывательного задания.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи данных россиянам.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.