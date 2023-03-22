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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала предполагаемого корректировщика ракетного удара РФ по школе в Краматорске

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По данным СБУ, житель Краматорска помогал россиянам наводить ракеты на гражданские объекты
По данным СБУ, житель Краматорска помогал россиянам наводить ракеты на гражданские объекты
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о задержании информатора оккупантов, который собирал разведданные о локациях сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 22 марта.

Отмечается, что российская спецслужба дистанционно привлекла его к "сотрудничеству" в начале марта этого года.

По данным СБУ, именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта. Также он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области, говорится в сообщении.

Оккупантов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск.

В сообщении СБУ говорится, что контрразведчики задержали работника завода в Краматорске во время выполнения им разведывательного задания.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи данных россиянам.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 21 марта, с начала полномасштабного военного вторжения зафиксировано 16 842 преступления против национальной безопасности Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Краматорск, война России против Украины, ракеты, подозрение
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