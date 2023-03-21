СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС и блогеру Лебедеву

Лебедев, которому объявили о подозрении, снимал фото и видео на оккупированной ЗАЭС Фото: temalebedev / Instagram

Сообщается, что Черничук до временной оккупации Запорожской области занимал должность заместителя главного инженера ЗАЭС. Он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и предложил свою помощь в войне против Украины, заявляют в СБУ.

После захвата ЗАЭС Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", фактически подчиняющуюся "Росатому", говорится в сообщении. По данным следствия, на этой должности он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с оккупантами, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ.

Отмечается, что Черничук был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.

Также СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, говорится в сообщении. Там снял заказной репортаж для кремлевских СМИ по захвату энергообъекта, отметили в СБУ. Лебедеву запретили въезд в Украину в 2017 году.

В сообщении говорится, что в сотрудничестве с оккупантами уличили также бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. По данным правоохранителей, он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: