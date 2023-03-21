СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС и блогеру Лебедеву

Сообщается, что Черничук до временной оккупации Запорожской области занимал должность заместителя главного инженера ЗАЭС. Он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и предложил свою помощь в войне против Украины, заявляют в СБУ.
После захвата ЗАЭС Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", фактически подчиняющуюся "Росатому", говорится в сообщении. По данным следствия, на этой должности он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с оккупантами, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ.
Отмечается, что Черничук был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.
Также СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, говорится в сообщении. Там снял заказной репортаж для кремлевских СМИ по захвату энергообъекта, отметили в СБУ. Лебедеву запретили въезд в Украину в 2017 году.
В сообщении говорится, что в сотрудничестве с оккупантами уличили также бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. По данным правоохранителей, он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".