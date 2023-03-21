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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС и блогеру Лебедеву

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Лебедев, которому объявили о подозрении, снимал фото и видео на оккупированной ЗАЭС
Лебедев, которому объявили о подозрении, снимал фото и видео на оккупированной ЗАЭС
Фото: temalebedev / Instagram

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нынешнему "главе" захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции Юрию Черничуку, российскому блогеру Артемию Лебедеву, который снимал репортаж на ЗАЭС, и замначальника охраны. Об этом сообщает СБУ в Telegram 21 марта.

Сообщается, что Черничук до временной оккупации Запорожской области занимал должность заместителя главного инженера ЗАЭС. Он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и предложил свою помощь в войне против Украины, заявляют в СБУ.

После захвата ЗАЭС Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", фактически подчиняющуюся "Росатому", говорится в сообщении. По данным следствия, на этой должности он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с оккупантами, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ.

Отмечается, что Черничук был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.

Также СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, говорится в сообщении. Там снял заказной репортаж для кремлевских СМИ по захвату энергообъекта, отметили в СБУ. Лебедеву запретили въезд в Украину в 2017 году.

В сообщении говорится, что в сотрудничестве с оккупантами уличили также бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. По данным правоохранителей, он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Черничуку – ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • Лебедеву – ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • бывшему заместителю начальника отряда ведомственной охраны, имя которого не называется, – ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, Артемий Лебедев, подозрение, ЗАЭС
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