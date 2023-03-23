Минюст отозвал свидетельства нотариусов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами

Некоторые нотариусы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях во время вооруженной агрессии Российской Федерации получили разрешения на нотариальную деятельность по российскому законодательству и были наделены соответствующими полномочиями от оккупантов, говорится в сообщении.
13 марта состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии нотариата при Министерстве юстиции, на котором были рассмотрены представления Восточного и Южного межрегиональных управлений Минюста об аннулировании разрешений нотариусов в этих областях.
За совершение нотариусами Украины противоправных действий на временно оккупированных территориях и нарушение правил профессиональной этики нотариусов Украины, утвержденных Министерством юстиции, комиссия приняла решение об аннулировании 17 свидетельств о праве на занятие нотариальным действием.
Минюст приводит фамилии нотариусов, чьи свидетельства отозваны.
На решение Минюста отреагировал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.
"Наконец-то Минюст начал аннулировать свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью в оккупированном Мариуполе. Основанием для соответствующего решения стала прекрасная совместная работа мариупольцев по выявлению и документированию мраzот. Поэтому еще с одной маленькой победой нас и искренняя благодарность всем, кто помогал", – написал он в Telegram.
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил в Telegram, что шесть из названных Минюстом нотариусов – из Запорожской области.
"Александр Беднов, Наталья Беднова, Ольга Мозгина, Виктор Косенков, Наталья Постол, Ольга Зырина пошли на сотрудничество с врагом и уже работают по законодательству страны-оккупанта, оформляя в правовом поле РФ отжатое у украинцев имущество и подтверждая другие незаконные сделки. Право именоваться нотариусами, также достоинство и честь они уже утратили. После деоккупации потеряют и свободу, как и каждый, кто изменил Украине", – написал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).