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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минюст отозвал свидетельства нотариусов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами

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Минюст лишил 17 нотариусов права на нотариальную деятельность
Минюст лишил 17 нотариусов права на нотариальную деятельность
Фото: depositphotos.com

Ряду нотариусов на оккупированных Россией территориях Украины аннулированы свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины 23 марта.

Некоторые нотариусы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях во время вооруженной агрессии Российской Федерации получили разрешения на нотариальную деятельность по российскому законодательству и были наделены соответствующими полномочиями от оккупантов, говорится в сообщении.

13 марта состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии нотариата при Министерстве юстиции, на котором были рассмотрены представления Восточного и Южного межрегиональных управлений Минюста об аннулировании разрешений нотариусов в этих областях.

За совершение нотариусами Украины противоправных действий на временно оккупированных территориях и нарушение правил профессиональной этики нотариусов Украины, утвержденных Министерством юстиции, комиссия приняла решение об аннулировании 17 свидетельств о праве на занятие нотариальным действием.

Минюст приводит фамилии нотариусов, чьи свидетельства отозваны.

  • Бодягина И.И.
  • Кудлаев А.А.
  • Гичкин А.В.
  • Луценко С.И.
  • Куркчи Г.И.
  • Пятовский А.А.
  • Яценко А.Н.
  • Стребкова Н.В.
  • Умурзаков М .А.
  • Железняк С.В.
  • Карпенко А.Г.
  • Беднов А.А.
  • Постол Н.Г.
  • Мозгина О.П.
  • Косенков В.М.
  • Седова (Беднова) Н.В.
  • Зырина О.Ю.

На решение Минюста отреагировал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Наконец-то Минюст начал аннулировать свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью в оккупированном Мариуполе. Основанием для соответствующего решения стала прекрасная совместная работа мариупольцев по выявлению и документированию мраzот. Поэтому еще с одной маленькой победой нас и искренняя благодарность всем, кто помогал", – написал он в Telegram.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил в Telegram, что шесть из названных Минюстом нотариусов – из Запорожской области.

"Александр Беднов, Наталья Беднова, Ольга Мозгина, Виктор Косенков, Наталья Постол, Ольга Зырина пошли на сотрудничество с врагом и уже работают по законодательству страны-оккупанта, оформляя в правовом поле РФ отжатое у украинцев имущество и подтверждая другие незаконные сделки. Право именоваться нотариусами, также достоинство и честь они уже утратили. После деоккупации потеряют и свободу, как и каждый, кто изменил Украине", – написал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области

В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Министерство юстиции, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, нотариус, Минюст
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