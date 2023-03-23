Минюст отозвал свидетельства нотариусов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами

Некоторые нотариусы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях во время вооруженной агрессии Российской Федерации получили разрешения на нотариальную деятельность по российскому законодательству и были наделены соответствующими полномочиями от оккупантов, говорится в сообщении.

13 марта состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии нотариата при Министерстве юстиции, на котором были рассмотрены представления Восточного и Южного межрегиональных управлений Минюста об аннулировании разрешений нотариусов в этих областях.

За совершение нотариусами Украины противоправных действий на временно оккупированных территориях и нарушение правил профессиональной этики нотариусов Украины, утвержденных Министерством юстиции, комиссия приняла решение об аннулировании 17 свидетельств о праве на занятие нотариальным действием.

Минюст приводит фамилии нотариусов, чьи свидетельства отозваны.

Бодягина И.И.

Кудлаев А.А.

Гичкин А.В.

Луценко С.И.

Куркчи Г.И.

Пятовский А.А.

Яценко А.Н.

Стребкова Н.В.

Умурзаков М .А.

Железняк С.В.

Карпенко А.Г.

Беднов А.А.

Постол Н.Г.

Мозгина О.П.

Косенков В.М.

Седова (Беднова) Н.В.

Зырина О.Ю.

На решение Минюста отреагировал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Наконец-то Минюст начал аннулировать свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью в оккупированном Мариуполе. Основанием для соответствующего решения стала прекрасная совместная работа мариупольцев по выявлению и документированию мраzот. Поэтому еще с одной маленькой победой нас и искренняя благодарность всем, кто помогал", – написал он в Telegram.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил в Telegram, что шесть из названных Минюстом нотариусов – из Запорожской области.

"Александр Беднов, Наталья Беднова, Ольга Мозгина, Виктор Косенков, Наталья Постол, Ольга Зырина пошли на сотрудничество с врагом и уже работают по законодательству страны-оккупанта, оформляя в правовом поле РФ отжатое у украинцев имущество и подтверждая другие незаконные сделки. Право именоваться нотариусами, также достоинство и честь они уже утратили. После деоккупации потеряют и свободу, как и каждый, кто изменил Украине", – написал он.