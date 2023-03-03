Минюст подал иск о конфискации активов российских бизнесменов Ротенбергов в Украине

Минюст просит конфисковать активы Ротенбергов, а также российских бизнесменов Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко.

Речь о 100% компании "Авангард-Виларти" и 66,65% компании "Инвестиционный Союз "Лыбидь".

Контекст:

Оба Ротенберга находятся в списке богатейших людей России по версии Forbes. Аркадий занимает 53 место с состоянием $1,7 млрд, Игорь – 129-е с состоянием $950 млн.

И Аркадий, и Игорь Ротенберги находятся под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.