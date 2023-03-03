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Минюст подал иск о конфискации активов российских бизнесменов Ротенбергов в Украине

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Аркадий Ротеберг один из богатейших людей России
Аркадий Ротеберг – один из богатейших людей России
Фото: EPA

Министерство юстиции Украины подало иск о конфискации активов четырех российских бизнесменов в Украине. Среди них российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и его сын Игорь. Об этом 3 марта пишет пресс-служба Минюста.

Минюст просит конфисковать активы Ротенбергов, а также российских бизнесменов Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко.

Речь о 100% компании "Авангард-Виларти" и 66,65% компании "Инвестиционный Союз "Лыбидь". 

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0PKU9NyPG1qwFRidyqHgBwJvnPVpnM1DG296Joc8CGvYQi1G3k22KfopjNL6QPz3bl

Контекст:

Оба Ротенберга находятся в списке богатейших людей России по версии Forbes. Аркадий занимает 53 место с состоянием $1,7 млрд, Игорь – 129-е с состоянием $950 млн.

И Аркадий, и Игорь Ротенберги находятся под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Министерство юстиции, Минюст, Аркадий Ротенберг, активы, конфискация, Игорь Ротенберг, иск
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