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Ротенберг, похоже, до сих пор владеет долей в Ocean Plaza, а прибыль с ТРЦ до 24 февраля шла на финансирование ВПК России – СМИ

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Через ТРЦ выводили деньги, которые потом использовали для финансирование российского ВПК, пишет СМИ
Через ТРЦ выводили деньги, которые потом использовали для финансирование российского ВПК, пишет СМИ
Фото: Ocean Plaza - Оушен Плаза / Facebook

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, похоже, до сих пор является теневым владельцем торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, а прибыль от работы ТРЦ шла на финансирование российской военной промышленности вплоть до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor, которое 6 февраля опубликовала "Экономическая правда".  

ТРЦ Ocean Plaza был открыт в 2012 году, инвестиции в него составили около $300 млн. Весь имущественный комплекс вместе с землей принадлежит компании "Либідь". Компания "ТПС Недвижимость" Ротенберга купила его в 2012 году.

В 2016 году Ротенберг переписал свою долю на сына Игоря, а еще через два года – на дочь Лилию. 

В 2019 году 33,5% акций приобрел украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. В интервью Forbes в апреле 2022 года бизнесмен сказал, что перед Новым годом продал строительный бизнес, в том числе долю в ТРЦ, своему партнеру Андрею Иванову, однако формально остается собственником, потому что "не переоформил все активы". "Экономическая правда" объяснила, что окончательные расчеты между сторонами должны быть проведены до середины 2026 года.

Две трети бизнеса, принадлежавшие Ротенбергу, в 2020 году были перерегистрированы на двух граждан Швейцарии, но Ротенберг остался его теневым владельцем, говорится в публикации. 

"Успех Ocean Plaza заключался вовсе не в предоставлении в аренду торговых площадей. По данным следователей, через компании, которым принадлежит торговый центр, годами выводились миллионы долларов. Участники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные, деньги направлялись в кипрские оффшоры, а оттуда – на счета российских Ротенбергов. Только с октября 2020 года по февраль 2022 года на кипрские счета из компании "Либідь" перечислили более 1 млрд грн", – пишет СМИ. 

Следствие установило, что именно за деньги, полученные таким образом, сын Ротенберга в 2017 году приобрел 48% акций Тульского патронного завода, а в 2019 году – 50% акций Ульяновского патронного завода.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, деньги использовали для производства боеприпасов для армии РФ.

"Досудебным расследованием установлено, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, переводились по цепи денежных операций в адрес людей РФ. Последние в дальнейшем использовали их в том числе для финансирования производства и снабжения боеприпасами для вооруженных сил страны-агрессора", – говорил Костин в августе 2022 года.

Генпрокурор подчеркивал, что среди конечных бенифициарных владельцев ТРЦ есть россияне, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина (Ротенберга считают близким другом Путина). 

Тогда он говорил, что активы ТРЦ арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Однако "Экономическая правда" пишет, что в АРМА говорят: Ocean Plaza к ним не попал. В сентябре судья Печерского районного суда Ирина Литвинова сняла арест сначала с доли Хмельницкого, а потом – со всего имущества ТРЦ.

Позже Ocean Plaza, который стоял закрытым начала полномасштабного вторжения РФ, осенью возобновил работу.

Досудебное расследование продолжается. 

"Впереди судебное разбирательство, которое должно подтвердить, что средства из Ocean Plaza до 24 февраля по цепочке "товок" и "оффшорок" усиливали российскую армию. Однако следствие может длиться годами, а происходящее с активом сейчас вызывает немало вопросов. Прежде всего, почему суд снял арест со всего бизнеса Ocean Plaza, а не только с доли Хмельницкого", – резюмировали авторы расследования. 

Контекст:

Ротенберг – один из богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд. Его компания строила "Северный поток – 2", пишет РБК. За строительство моста через Керченский пролив Путин присвоил ему звание "героя труда". 

Ротенбрег находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, указано на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отслеживащем введение санкций против РФ. Ограничения против него ввела и Украина

Теги: Россия, недвижимость, санкции, арест, торговый центр, война России против Украины, Аркадий Ротенберг, финансирование, Ocean Plaza, АРМА
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