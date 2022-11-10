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ТРЦ Ocean Plaza в Киеве планируют открыть 22 ноября. Акционеров центра подозревали в финансировании армии РФ

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Ocean Plaza не работает с начала полномасштабного вторжения РФ
Ocean Plaza не работает с начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: Ocean Plaza - Оушен Плаза / Facebook

Один из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza возобновляет работу с 22 ноября. Об этом говорится в сообщении арендаторов, которым располагает Forbes.

"Сообщаем, что с 22 ноября 2022 года ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Просим осуществить подготовку помещений к вышеупомянутой дате", – говорится в письме.

О порядке проведения работ и ввозе или вывозе товара арендаторов сообщат дополнительно.

Фото: forbes.ua
Фото: forbes.ua

Контекст:

ТРЦ Ocean Plaza был открыт в 2012 году, инвестиции в него составили около $300 млн. В том же году ТРЦ был продан российской компании "ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга. В 2019 году 33,5% акций приобрел украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Но в интервью Forbes в апреле 2022 года бизнесмен сказал, что перед Новым годом продал строительный бизнес, в том числе долю в ТРЦ, своему партнеру Андрею Иванову, однако формально остается собственником, потому что "не переоформил все активы". 

ТРЦ Ocean Plaza останавливал работу после начала полномасштабной войны 24 февраля. 5 августа Forbes сообщил, что ТРЦ возобновит работу с 11 августа, но центр так и не заработал.

В августе стало известно, что ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, так как среди его владельцев – граждане России из близкого окружения президента Владимира Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, торговый центр, Ocean Plaza
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