ТРЦ Ocean Plaza в Киеве планируют открыть 22 ноября. Акционеров центра подозревали в финансировании армии РФ

"Сообщаем, что с 22 ноября 2022 года ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Просим осуществить подготовку помещений к вышеупомянутой дате", – говорится в письме.

О порядке проведения работ и ввозе или вывозе товара арендаторов сообщат дополнительно.

Контекст:

ТРЦ Ocean Plaza был открыт в 2012 году, инвестиции в него составили около $300 млн. В том же году ТРЦ был продан российской компании "ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга. В 2019 году 33,5% акций приобрел украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Но в интервью Forbes в апреле 2022 года бизнесмен сказал, что перед Новым годом продал строительный бизнес, в том числе долю в ТРЦ, своему партнеру Андрею Иванову, однако формально остается собственником, потому что "не переоформил все активы".

ТРЦ Ocean Plaza останавливал работу после начала полномасштабной войны 24 февраля. 5 августа Forbes сообщил, что ТРЦ возобновит работу с 11 августа, но центр так и не заработал.

В августе стало известно, что ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, так как среди его владельцев – граждане России из близкого окружения президента Владимира Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил РФ.