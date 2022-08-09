Киевский ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА – Офис генпрокурора

"В управление АРМА переданы арестованные корпоративные права более чем на 350 млн грн. Речь идет в том числе об одном из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице. Среди его владельцев – граждане России из близкого окружения главы России [президента Владимира Путина]. Денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил страны-агрессора", – говорится в сообщении.
Прокуратура не приводит название торгового центра, но по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о киевском ТРЦ Ocean Plaza.
По данным агентства, центр был открыт в 2012 году, инвестиции в него составили около $300 млн. В том же году ТРЦ был продан российской компании "ТПС-Недвижимость" Аркадия Ротенберга. В 2019 году 33,5% акций приобрел украинский бизнесмен Василий Хмельницкий.
ТРЦ Ocean Plaza останавливал работу после начала полномасштабной войны 24 февраля. 5 августа Forbes сообщил, что ТРЦ возобновит работу с 11 августа.