Киевский ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА – Офис генпрокурора

"В управление АРМА переданы арестованные корпоративные права более чем на 350 млн грн. Речь идет в том числе об одном из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице. Среди его владельцев – граждане России из близкого окружения главы России [президента Владимира Путина]. Денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Прокуратура не приводит название торгового центра, но по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о киевском ТРЦ Ocean Plaza.