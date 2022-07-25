В Киеве арестовали часть ТРЦ "Мармелад", принадлежавшую российским чиновникам

Правоохранители выяснили, что фактическими владельцами части ТРЦ являются чиновники Российской Федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору.
Также полиция установила, что должностные лица предприятия незаконно переоформили части помещений ТРЦ на офшорную компанию, владельцами которой также являются россияне, а именно члены правительства РФ.
В целях сохранения вышеуказанного имущества Соломенский районный суд города Киева наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. м² общей стоимостью более 1,2 млрд грн.
Полиция не называет имен российских владельцев ТРЦ, но "Экономическая правда" пишет, что одним из них является глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Украинские суды в рамках разных уголовных производств уже арестовали российские и белорусские активы на сумму не менее 33 млрд грн, сообщала тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова в начале июля.