В Киеве арестовали часть ТРЦ "Мармелад", принадлежавшую российским чиновникам

Правоохранители выяснили, что фактическими владельцами части ТРЦ являются чиновники Российской Федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору.

Также полиция установила, что должностные лица предприятия незаконно переоформили части помещений ТРЦ на офшорную компанию, владельцами которой также являются россияне, а именно члены правительства РФ.

В целях сохранения вышеуказанного имущества Соломенский районный суд города Киева наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. м² общей стоимостью более 1,2 млрд грн.

Полиция не называет имен российских владельцев ТРЦ, но "Экономическая правда" пишет, что одним из них является глава "Газпрома" Алексей Миллер.