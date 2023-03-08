Минюст планирует подать в Раду законопроект о гражданских партнерствах для однополых пар

"Мы понимаем важность и актуальность этого вопроса, учитывая большое количество представителей и представительниц ЛГБТК+ сообщества, которые сегодня обороняют нашу страну в рядах Вооруженных сил Украины. Ведь и государство в свою очередь также должно позаботиться о них и их семьях, не правда ли?" – отметила Коломиец.

Она также описала главные положения будущего проекта:

институт регистрируемого гражданского партнерства предлагается ввести только для однополых пар. Причем это будут именно партнерства, а не "однополые браки", то есть сам институт брака никак не изменится;

это будет отдельный законопроект, в котором будет предусмотрен конкретный перечень прав и обязанностей партнеров с внесением изменений в ряд законов;

в законопроекте будет определен круг вопросов, которые могут регулироваться партнерским договором;

однополые браки, заключенные между гражданами Украины в иностранных государствах, планируется приравнять к гражданскому партнерству в Украине; в случае если партнеры являются гражданами Украины и проживают за рубежом и желают зарегистрировать партнерство, они смогут это сделать в дипломатических и консульских учреждениях Украины.

Коломиец добавила, что в законопроекте также должны учесть решение Европейского суда по правам человека Fedotovaandothers v. Russia. Это дело, в котором несколько однополых пар из России утверждали, что их права были нарушены тем, что их страна не предоставила им возможности оформить официальные отношения, чтобы иметь возможность защитить свои материальные и нематериальные права.

В своем решении суд в очередной раз подтвердил уже ранее сложившуюся практику относительно того, что государства – участники Конвенции по правам человека и основных свобод должны в любом случае обеспечить правовые рамки, которые позволяют однополым парам получить надлежащее признание и защиту их отношений.