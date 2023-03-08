Минюст планирует подать в Раду законопроект о гражданских партнерствах для однополых пар

"Мы понимаем важность и актуальность этого вопроса, учитывая большое количество представителей и представительниц ЛГБТК+ сообщества, которые сегодня обороняют нашу страну в рядах Вооруженных сил Украины. Ведь и государство в свою очередь также должно позаботиться о них и их семьях, не правда ли?" – отметила Коломиец.
Она также описала главные положения будущего проекта:
Коломиец добавила, что в законопроекте также должны учесть решение Европейского суда по правам человека Fedotovaandothers v. Russia. Это дело, в котором несколько однополых пар из России утверждали, что их права были нарушены тем, что их страна не предоставила им возможности оформить официальные отношения, чтобы иметь возможность защитить свои материальные и нематериальные права.
В своем решении суд в очередной раз подтвердил уже ранее сложившуюся практику относительно того, что государства – участники Конвенции по правам человека и основных свобод должны в любом случае обеспечить правовые рамки, которые позволяют однополым парам получить надлежащее признание и защиту их отношений.
В Украине не раз поднимали вопрос легализации однополых браков. Особенно остро эта тема зазвучала после начала полномасштабного вторжения РФ, поскольку среди украинских военных есть представители ЛГБТ, которые не могут воспользоваться правами супружеских пар в случае смерти или ранения одного из партнеров.
В июле 2022-го петиция с призывом легализировать однополые браки набрала 25 тыс. голосов. Однако президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на нее, сказал, что согласно Конституции брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины. В условиях военного времени Конституция Украины не может быть изменена.
В то же время Зеленский не исключил варианта введения в Украине механизма гражданского партнерства. Это альтернатива браку, которая введена в 28 странах мира, например Германии, Норвегии, Дании, Швеции, Великобритании, Италии и других. Причем ее могут применять как к однополым парам, так и к разнополым, которые по своим причинам не хотят оформлять брак.
Проект "Рівні права" объясняет, что гражданские партнерства позволят однополым парам в Украине пользоваться рядом прав, которые имеют официальные супруги. Они получат право на совместную собственность, на унаследование имущества, на социальное обеспечение и льготы, доступные семьям, также смогут не свидетельствовать против партнера и выступать доверенным лицом партнера.