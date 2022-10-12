"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки

Мelovin перепостил сообщение о сложных ситуациях, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ из-за того, что однополые браки в Украине до сих пор не легализованы.

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"Не ко времени? Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять за свободу людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство, и я внутри всех процессов! Господин президент, президент свободной и независимой страны! Пора!" – написал артист.

Он также обратился к хейтерам-гомофобам.

"Давайте, разжигайте костер и доставайте свои вилы! Давайте! Продолжайте мне заваливать директ! Продолжайте поносить свой род и желать мне смерти! Го! Жду каждого! У меня яйца больше, чем у вас! За свободу и счастье народа и умереть не страшно!" – заявил он.