Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
Новости

"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Melovin защищает права представителей ЛБГТ
Melovin защищает права представителей ЛБГТ
Фото: Melovin / Facebook

Украинский артист Мelovin вступился за представителей ЛБГТ, которые защищают страну от российских захватчиков. Призыв узаконить однополые браки певец опубликовал 12 октября у себя в Instagram.

Мelovin перепостил сообщение о сложных ситуациях, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ из-за того, что однополые браки в Украине до сих пор не легализованы.

"Не ко времени? Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять за свободу людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство, и я внутри всех процессов! Господин президент, президент свободной и независимой страны! Пора!" – написал артист.

Он также обратился к хейтерам-гомофобам.

"Давайте, разжигайте костер и доставайте свои вилы! Давайте! Продолжайте мне заваливать директ! Продолжайте поносить свой род и желать мне смерти! Го! Жду каждого! У меня яйца больше, чем у вас! За свободу и счастье народа и умереть не страшно!" – заявил он.

Контекст:

Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.

Теги: Украина, ЛГБТ, шоу-бизнес, Владимир Зеленский, война России против Украины, Melovin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
Дмитрий ГОРДОН
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине
"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской
Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности
Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности
Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек
Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек
"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину
"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера
"Не оставайся безразличным!" Наталья Кличко призвала мировую общественность поддержать Украину
"Не оставайся безразличным!" Наталья Кличко призвала мировую общественность поддержать Украину
"Не уверена, что не заберут в Украину убивать". Сумская высказалась о возможной мобилизации в РФ своего зятя – российского актера Яглыча
"Не уверена, что не заберут в Украину убивать". Сумская высказалась о возможной мобилизации в РФ своего зятя – российского актера Яглыча
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 