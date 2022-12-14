Байден подписал закон, защищающий однополые браки в США

"Закон устанавливает законную силу для однополых и межрасовых браков и отменяет положения закона, которые когда-то разрешали отдельным штатам или территориям не признавать однополые браки, заключенные в других штатах или территориях", – говорится в сообщении.

Байден подписал документ перед тысячами приглашенных гостей на Южной лужайке Белого дома, отмечает CNN.

"Брак – это простое предложение. Кого ты любишь? И будешь ли ты верен тому человеку, которого любишь? Не сложнее этого", – сказал президент.

Он подчеркнул, что новый закон признает, что "каждый должен иметь право самостоятельно ответить на эти вопросы без вмешательства правительства", и обеспечивает федеральную "защиту, которая приходит с браком".

"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не относились к ним с равным достоинством и уважением. И теперь этот закон требует признавать межрасовые браки, и однополые браки признаны законными в каждом штате страны", – сказал Байден.



