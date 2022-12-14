Байден подписал закон, защищающий однополые браки в США

"Закон устанавливает законную силу для однополых и межрасовых браков и отменяет положения закона, которые когда-то разрешали отдельным штатам или территориям не признавать однополые браки, заключенные в других штатах или территориях", – говорится в сообщении.
Байден подписал документ перед тысячами приглашенных гостей на Южной лужайке Белого дома, отмечает CNN.
"Брак – это простое предложение. Кого ты любишь? И будешь ли ты верен тому человеку, которого любишь? Не сложнее этого", – сказал президент.
Он подчеркнул, что новый закон признает, что "каждый должен иметь право самостоятельно ответить на эти вопросы без вмешательства правительства", и обеспечивает федеральную "защиту, которая приходит с браком".
"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не относились к ним с равным достоинством и уважением. И теперь этот закон требует признавать межрасовые браки, и однополые браки признаны законными в каждом штате страны", – сказал Байден.
В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны. Закон "Об уважении брака", проект которого подготовили депутаты от Демократической партии, должен, как предполагается, исключить возможность пересмотра Верховным судом этого решения.
Необходимость в этом появилась после того, как летом 2022 года Верховный суд, где большинство мест в данный момент занимают консерваторы, пересмотрел решение по делу "Роу против Уэйда", закреплявшего право на аборты в США. После этого решения Верховного суда разрешать или запрещать аборты стало прерогативой каждого конкретного штата.
В ноябре -- декабре законопроект был принят обеими палатами Конгресса США. Как пояснял телеканал CNN, хотя законопроект не устанавливает национального требования о том, что все штаты должны легализовать однополые браки, он потребует от отдельных штатов признания законным брака, заключенного в другом штате.
Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который определял брак как брак между мужчиной и женщиной. Будучи сенатором, Байден голосовал за Закон о защите брака в 1996 году.