Конгресс США одобрил законопроект о признании однополых браков на федеральном уровне

За законопроект "Об уважении брака" проголосовали 258 конгрессменов – все депутаты от Демократической партии и 39 конгрессменов-республиканцев. 169 депутатов от Республиканской партии проголосовали против.

Хотя законопроект не устанавливает национального требования о том, что все штаты должны легализовать однополые браки, он потребует от отдельных штатов признания законного брака в другом штате.

Ранее этот законопроект одобрила верхняя палата Конгресса США. В сенате за него был подан 61 голос при 36 голосах против.

Теперь законопроект передадут на подпись президенту США. Джо Байден ранее заявлял, что подпишет этот документ.