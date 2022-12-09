Конгресс США одобрил законопроект о признании однополых браков на федеральном уровне

За законопроект "Об уважении брака" проголосовали 258 конгрессменов – все депутаты от Демократической партии и 39 конгрессменов-республиканцев. 169 депутатов от Республиканской партии проголосовали против.
Хотя законопроект не устанавливает национального требования о том, что все штаты должны легализовать однополые браки, он потребует от отдельных штатов признания законного брака в другом штате.
Ранее этот законопроект одобрила верхняя палата Конгресса США. В сенате за него был подан 61 голос при 36 голосах против.
Теперь законопроект передадут на подпись президенту США. Джо Байден ранее заявлял, что подпишет этот документ.
В 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны. Закон "Об уважении брака", проект которого подготовили депутаты от Демократической партии, должен, как предполагается, исключить возможность пересмотра Верховным судом этого решения.
Необходимость в этом появилась после того, как летом 2022 года Верховный суд, где большинство мест в данный момент занимают консерваторы, пересмотрел решение по делу "Роу против Уэйда", закреплявшего право на аборты в США. После этого решения Верховного суда разрешать или запрещать аборты стало прерогативой каждого конкретного штата.