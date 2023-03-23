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"Такие преступления не остаются безнаказанными". Зеленский поблагодарил Исландию за признание Голодомора геноцидом украинского народа

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Зеленский: Благодарен Исландии за почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом
Зеленский: Благодарен Исландии за почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он написал в Twitter 23 марта.

"Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, за почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности", – заявил президент.

23 марта парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, МолдоваЧехия,Бельгия, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Исландия, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский
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