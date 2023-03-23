"Такие преступления не остаются безнаказанными". Зеленский поблагодарил Исландию за признание Голодомора геноцидом украинского народа

"Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, за почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности", – заявил президент.

23 марта парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, Чехия,Бельгия, а также Ватикан.

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.