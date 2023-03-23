Исландия признала Голодомор геноцидом украинцев

"В ноябре я посетила мемориал Голодомора в Киеве. Это было душераздирающее напоминание об ужасном преступлении. Сегодня Альтинг (парламент Исландии. – "ГОРДОН") признал искусственный голод зимы 1932–1933 годов геноцидом, устроенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", – написала она.

In November I visited the Holodomor memorial in Kyiv. It was a heartbreaking reminder of a terrible crime.



Today, Althingi recognised the man-made famine of the winter of 1932–1933 as genocide perpetrated by the totalitarian government in Moscow against the people of Ukraine. pic.twitter.com/1D2xRjaYzT — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir * (@thordiskolbrun) March 23, 2023

Также о решении исландского парламента сообщила народный депутат Украины, представитель Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева.

"Исландия с нами на пути к справедливости!" – написала она.

Мезенцева добавила, что Украина ждет саммита Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике и на котором главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный Россией ущерб.