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Исландия признала Голодомор геноцидом украинцев

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Исландский парламент проголосовал за признание Голодомора в Украине геноцидом
Исландский парламент проголосовал за признание Голодомора в Украине геноцидом
Фото: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir / Twitter

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом министр иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир сообщила в Twitter 23 марта.

"В ноябре я посетила мемориал Голодомора в Киеве. Это было душераздирающее напоминание об ужасном преступлении. Сегодня Альтинг (парламент Исландии. – "ГОРДОН") признал искусственный голод зимы 1932–1933 годов геноцидом, устроенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", – написала она.

Также о решении исландского парламента сообщила народный депутат Украины, представитель Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. 

"Исландия с нами на пути к справедливости!" – написала она.

Мезенцева добавила, что Украина ждет саммита Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике и на котором главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный Россией ущерб.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, МолдоваЧехия,Бельгия, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Исландия, геноцид, Голодомор, Мария Мезенцева
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