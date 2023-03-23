Исландия признала Голодомор геноцидом украинцев

"В ноябре я посетила мемориал Голодомора в Киеве. Это было душераздирающее напоминание об ужасном преступлении. Сегодня Альтинг (парламент Исландии. – "ГОРДОН") признал искусственный голод зимы 1932–1933 годов геноцидом, устроенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", – написала она.
In November I visited the Holodomor memorial in Kyiv. It was a heartbreaking reminder of a terrible crime.— Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir * (@thordiskolbrun) March 23, 2023
Today, Althingi recognised the man-made famine of the winter of 1932–1933 as genocide perpetrated by the totalitarian government in Moscow against the people of Ukraine. pic.twitter.com/1D2xRjaYzT
Также о решении исландского парламента сообщила народный депутат Украины, представитель Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева.
"Исландия с нами на пути к справедливости!" – написала она.
Мезенцева добавила, что Украина ждет саммита Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике и на котором главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный Россией ущерб.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, Чехия,Бельгия, а также Ватикан.
В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.
15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.