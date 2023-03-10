Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинцев

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 марта.
"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический шаг", – написал он в Twitter.
Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023
Согласно сообщению на сайте Палаты представителей Бельгии, голосование за резолюцию состоялось 9 марта.
"Резолюция, которая признает Голодомор – великий голод, организованный советским режимом в Украине в 1932–1933 годах – геноцидом против украинского народа и чтит память миллионов жертв и тех, кто выжил, принята", – отмечала пресс-служа законодательного органа.
#Adopté @LaChambreBE: résolution reconnaissant l’#Holodomor – la grande famine provoquée par le régime soviétique en Ukraine en 1932-1933 – comme un génocide visant le peuple ukrainien et commémorant les millions de victimes et leurs survivants > https://t.co/DhypQxZz5H pic.twitter.com/Pj86JXMpi7— QuidàlaChambre (@LaChambreBE) March 9, 2023
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, Чехия, а также Ватикан.
В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности.
15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.