Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Бельгии принял историческое решение, отметил Зеленский (фото сделано во время его обращения к Палате представителей 23 февраля) Фото: Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants / Facebook

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 марта.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический шаг", – написал он в Twitter.

Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

Согласно сообщению на сайте Палаты представителей Бельгии, голосование за резолюцию состоялось 9 марта.

"Резолюция, которая признает Голодомор – великий голод, организованный советским режимом в Украине в 1932–1933 годах – геноцидом против украинского народа и чтит память миллионов жертв и тех, кто выжил, принята", – отмечала пресс-служа законодательного органа.

#Adopté @LaChambreBE: résolution reconnaissant l’#Holodomor – la grande famine provoquée par le régime soviétique en Ukraine en 1932-1933 – comme un génocide visant le peuple ukrainien et commémorant les millions de victimes et leurs survivants > https://t.co/DhypQxZz5H pic.twitter.com/Pj86JXMpi7 — QuidàlaChambre (@LaChambreBE) March 9, 2023