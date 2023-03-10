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Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинцев

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Парламент Бельгии принял историческое решение, отметил Зеленский (фото сделано во время его обращения к Палате представителей 23 февраля)
Парламент Бельгии принял историческое решение, отметил Зеленский (фото сделано во время его обращения к Палате представителей 23 февраля)
Фото: Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants / Facebook

Нижняя палата федерального парламента Бельгии – Палата представителей – проголосовала за признание геноцидом украинцев Голодомора 1932–1933 годов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 марта. 

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический шаг", – написал он в Twitter. 

Согласно сообщению на сайте Палаты представителей Бельгии, голосование за резолюцию состоялось 9 марта. 

"Резолюция, которая признает Голодомор – великий голод, организованный советским режимом в Украине в 1932–1933 годах – геноцидом против украинского народа и чтит память миллионов жертв и тех, кто выжил, принята", – отмечала пресс-служа законодательного органа. 

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор  геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, МолдоваЧехия, а также Ватикан. 

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, в частности, такие решения приняли парламенты Молдовы, Ирландии и немецкий Бундестаг. Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. 

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Бельгия, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский, парламент, резолюция
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