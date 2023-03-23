В Украине откроется представительство Международного уголовного суда – генпрокурор

Генпрокурор и секретарь Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса МУС в Украине. Костин назвал это еще одним шагом в обеспечении полной ответственности России за военные преступления в Украине.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", – резюмировал он.