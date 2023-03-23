В Украине откроется представительство Международного уголовного суда – генпрокурор

Генпрокурор и секретарь Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса МУС в Украине. Костин назвал это еще одним шагом в обеспечении полной ответственности России за военные преступления в Украине.
"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", – резюмировал он.
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Украина также настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.