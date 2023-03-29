Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?

Вероятный кандидат на пост президента США Десантис сейчас занял очень четкую позицию: Путин – военный преступник

– Добрый вечер, уважаемый Арсений Петрович. Во-первых, я хотел бы сказать, что у нас сегодня День Службы безопасности Украины и будет правильно начать эфир с поздравления героическим людям, которые сейчас успешно ловят российских шпионов, справившимся со многими стоящими перед СБУ задачами. Это приближает нашу победу.

– Вечер добрый. Это правильное, кстати, решение – поздравить работников Службы безопасности Украины, наших защитников, которые делают работу, которую мы иногда узнаем из средств массовой информации, но там не написано, кто эту работу сделал. Разного рода коллаборанты пропадают. Я не хочу сказать, что это работа Службы безопасности… Гиркины, моторолы пропадают – также у меня нет оснований сказать, что это работа Службы безопасности. Но есть основания сказать, что сегодняшняя СБУ и СБУ, которая была до 2014 года, – это две разные СБУ.

Я хочу зрителям напомнить, что до 2014 года, до того момента, как я стал премьер-министром, у нас главой Службы безопасности был гражданин Российской Федерации. СБУ образца до 2014 года – это был анклав, подразделение ФСБ. Тогдашние СБУшники вместе с ФСБешниками работали относительно того, как подавить Майдан, как фактически провести аннексию Украины. И после 2014 года шаг за шагом служба менялась. Поэтому им действительно нужно отдать должное. Та служба, которая была потомком и пережитком КГБ, сегодня стала совсем другой, в особенности украинская контрразведка. Это, скажем так, очень и очень серьезные люди. И эти люди стоят на защите страны.

– Неожиданный поворот. Республиканец Десантис, который может стать одним из претендентов на пост президента Соединенных Штатов, назвал Путина – я цитирую – "военным преступником", и сказал, что его нужно привлечь к ответственности за преступления в Украине. Еще буквально недавно Десантис называл российское вторжение – цитирую – "территориальным спором". Что произошло с Десантисом? Как вы оцениваете эти изменения?

– Говорят, что самоцитирование – признак идиотизма. Поэтому мы не будем заниматься самоцитированием. Но будем возвращаться в предыдущие эфиры, чтобы проводить определенные параллели. Есть очень много людей, которые вчера говорили одно, сегодня другое, послезавтра третье. Мы в прошлом эфире с вами обсуждали это. И нужно объяснить зрителям, почему важны заявления Десантиса. Это – один из вероятных кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. В принципе, у него достаточно высокие шансы. Я смотрел недавно опрос. Выборы президента Соединенных Штатов будут почти через два года. Что это значит для Украины? Что будут выборы ключевого союзника Украины? Мы не знаем, кто будет на этих выборах. Но от республиканцев уже есть определенный пул, от демократов, скорее всего, будет действующий президент Джозеф Байден, который не просто знает, что такое Украина, а реально помог так, как ни один президент Соединенных Штатов.

Так что случилось с Десантисом? Мы обсуждали, что его предварительное заявление несколько резонировало с его позицией в качестве сенатора в 2015 году. Когда Россия незаконно аннексировала Крым, он жестко встал на сторону Украины. Затем ему явно его консультанты подсказали, что нужно занять позицию, которая приближена к трамповской, чтобы иметь больший уровень поддержки среди радикального крыла трампистов. Затем началась значительная публичная критика, в первую очередь республиканцев. Потому что я смотрю на республиканцев как на партию Рейгана. Я знаю очень много республиканцев, которые поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину. Политика же Рейгана привела к тому, что фактически ось зла рассыпалась в виде Советского Союза.

Понятно, что вероятный кандидат в президенты США Десантис сейчас занял очень четкую позицию: Путин – военный преступник. И вся предыдущая риторика о том, что это территориальный конфликт, убралась. И это очень хорошо, потому что для Украины крайне важно поддерживать и демократов, и республиканцев. И основное – не влезть между ними. У нас уже есть опыт влезать между ними. Они потом помирятся, а будут крайние те, кто туда влез. Поэтому надо очень взвешенно всему украинскому политическому истеблишменту относиться к каждому заявлению по отношению в первую очередь к нашим ближайшим союзникам. Перед тем, как что-то ляпнуть, ущипните себя, товарищи по власти, за задницу. Каждое слово дорого может стоить.

– Арсений Петрович, сейчас я буду спрашивать вас о визите Си в Москву, о переговорах с Путиным и последствиях этого визита. Но прежде я хочу сказать нашим уважаемым зрителям: можно задонатить на дроны для Вооруженных сил Украины. Мы покупаем дроны DJ mavic 3, мы уже закупили и передали в конкретные бригады, которые нам назвало высшее руководство ВСУ.

– Правильную работу вы делаете по дронам. Затем можем поговорить о дронах. Почему правильно? Каждый должен делать то, что может. Победа сама по себе не случится. Победа произойдет, когда каждый на своем месте будет помогать. Каждому военнослужащему, который сегодня защищает страну и сегодня защищает каждого из нас.

– У меня вообще такое возмущение… Я очень уважаю Михаила Федорова, который сейчас руководит программой по массированному производству дронов Украины. Он молодец… Просто год и месяц прошли уже с момента полномасштабного нападения России на Украину – никто не чесался! Нам дроны крайне необходимы... Какие-то там были недоразумения, и правительство ничего не могло сделать... Ну как вообще это возможно, Арсений Петрович?

– Так они только на этой неделе приняли постановление Кабинета Министров, которое фактически начинает программу изготовления дронов. Это постановление нужно было принять не год назад, а годы назад. Мы поговорим об этом после того, как Украина победит. А сейчас то, что вы делаете по дронам, – это очень правильная работа. Я знаете почему еще так отрефлексировал на дроны? Я начал также проект по дронам, но он несколько иной. Молодые ребята, ему, наверное, лет 27, очень талантливый парень. Они производят самостоятельно плату, скупают компектующие, сами складывают эти дроны. Этот дрон несет до 1,3 килограмма взрывчатки. И уже таких 30 дронов я профинансировал, ребята их сделали. У них еще есть такой учебный центр. Они учат операторов. Реально ребята делают работу, которую должно было делать государство. Но еще раз подчеркиваю, что каждый должен делать работу на своем месте. И я еще отправил один, уже один на Бахмуте есть, и вот второй сейчас подготовили. Там еще и машину нужно было купить, и оборудование для разведки дроново. Это уже для второго подразделения на Бахмуте. Сегодня как раз по телефону поговорю, узнаю, уже доехало или не доехало.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Китайский лидер приехал в Москву. Как будто уже все сказано, тысячи комментариев, много экспертов, но туманно все… Такого эксперта, как вы, для меня лично больше нет, поэтому я хочу очень тщательно сейчас поговорить с вами о визите Си Цзиньпина. Одни говорят: "Без сюрпризов". Другие говорят: "Сюрпризы есть, и многие остались за кулисами". Давайте разберемся: для вас были неожиданности от этого визита?

– Я до эксперта не дотягиваю. Мне еще предстоит поработать над собой. Но поделюсь своими впечатлениями по этому визиту. Были ли для меня неожиданности? Ни одной. Знаете, какая, может быть, для меня была неожиданность?

– Раньше закончился визит.

– Нет, это ерунда. Раньше, позже – я даже не обратил на это внимание. Неожиданность, это что китайский лидер Си назвал Путина своим другом. Это для меня первая неожиданность. Я объясню почему. Потому что Путин – наш враг. Если для Си он друг, то кто тогда Си для нас? То есть если для Китая Путин друг, а для Украины Путин враг, для Международного уголовного суда Путин военный преступник, а для Китая он друг, то кто кому Си или кто кому Рабинович? Это первая неожиданность. Вторая неожиданность. Я не знал, что лидер Китайской Народной Республики является вип-агитатором Владимира Путина.

– На выборах.

– Конечно. Второй тезис был о том, что лидер Китая приехал проагитировать за выборы Путина в 2024 году. Точь-в-точь – Путин агитирует за Януковича. Вот у меня такая параллель возникла. Теперь входим в третью часть. Я такого унижения России не помню. Потому что кто-нибудь посмотрит на это, как на большое достижение для Путина. А я на это смотрю как на большое достижение для Си и Китая: у нас есть еще одна вассальная территория. И я готов это доказать цифрами по торговле за последний год между Китаем и Россией. Фактически Россия стала полностью зависима от китайской экономики и рынка. Путин полностью зависим от юаня. Путин продает газ за 20% от цены, по которой он продавал этот газ в Европу. 250 с лишним долларов, по официальной китайской статистике – цена приобретения российского газа в прошлом году. Это всего-навсего в пять раз меньше, чем была цена в Европе. А по объемам я вообще молчу. Объемы газа, идущие в Европу, и объемы газа, идущие в Китай, – разница где-то около 100 с лишним миллиардов кубических метров. Это просто дармовые деньги.

Плюс китайцы заработали на так называемых дисконтах по нефти минимум $5 млрд в прошлом году. Это оценки Reuters.

– Чего Путин просит у Си и что отвечает ему Си?

– Хороший вопрос. Мы не должны обращать внимание на их двусторонний документ как на документ, демонстрирующий подлинные договоренности между Китаем и Россией. Китай – это образец восточной культуры. Если они говорят "нет", это, наверное, "да". Если они так говорят, это, наверное, "нет". Я здесь добавляю слово "наверняка". О чем с ними договорились – никто не знает, кроме самих китайцев. Я убежден, что за столом был разговор у Путина с Си следующий. "Мы строим с вами теперь новый мир". Это будет на первом этапе двухполярный мир, то есть мы сражаемся против американцев, против американского империализма и западного засилья. Мы вместе с вами строим новую ось. Это однозначно, это ключевая канва дискуссии. Второе, что для Путина очень важно, – поддержка Китая в войне против Украины. Конечно, и военная. Финансовую он получает. Меня никто в обратном не убедит. Если у России есть деньги в виде юаней от продукции, которую продает Россия в Китай, а это 80% сырьевой продукции, значит Китай фактически поддерживает Россию, и это означает, что Китай фактически дает возможность России дальше вести войну. Для Путина важно получить военную поддержку. Я не знаю эту игру. Но я думаю, что Китай публично не будет посылать военную поддержку. А непублично, я убежден, они точно о чем-то договорились. Через Северную Корею, через Иран, через африканские страны, через что угодно. Потому что для Китая очень важно, чтобы Россия не пала. Победа Украины в войне и падение России означают невероятное ослабление Китая как такового с его идеей формирования двухполярного мира. Для Китая это ключевой союзник на Европейском континенте. Для Китая Россия выполняет функцию в том числе и ослабления западного мира, так как эта война высасывает ресурсы самого драгоценного, что невозможно восстановить, – это жизнь украинцев. А также финансовые, военные ресурсы Запада. Запад помогает Украине, чтобы Украина устояла. И таким образом значительный ресурс оттягивается от других проблем. А в мире проблем очень много. В том числе оттягивается ресурс от того, что беспокоит Китай, а это Тайвань. Потому такие у них были разговоры. И дальше важно смотреть, какие будут действия. Мы все это увидим. Давайте поговорим об их "мирном плане".

– Не успел Си улететь, как Россия ударила по Запорожью и Киевской области ракетами.

– Прекрасные у них мирные инициативы. Песков заявил, что они не вдавались в детали "мирного плана". Этот "мирный план" ничего не имеет общего с миром. И как можно было делать мирный план для Украины, не спросив позицию Украины?

– До сих пор он не хочет разговаривать с Зеленским.

– А сейчас я дойду до этого. Что именно по разговору с Си? Нельзя допускать ошибку, которая была в предыдущие годы, когда было желание разговаривать с Путиным. Сейчас разговор нужен не Зеленскому, он нужен лидеру Китая. И сейчас на месте Владимира Зеленского можно было сделать следующее. Мир? Мы за мир. Китайские инициативы? С нами никто не консультировался по этим инициативам. И если бы с нами кто-нибудь хотел проконсультироваться, я был бы открыт. Но меня удивляет, как может произойти так, что хотят принести мир в Украину, а едут в столицу начавшей военную агрессию страны. Может, это не мирный план для Украины? Может быть, это циничная дипломатия? Такой месседж я бы разослал на весь глобальный Юг так называемый, на Африку. Ведь у этого мирного плана цель не Украины и не Запада. Этот мирный план – это обложка для того, чтобы в ООН говорить о том, что мы предложили мир, мы миротворцы. И для того, чтобы Латинская Америка, Африка и глобальный Юг услышали месседж, что мы миротворцы. Мы должны сработать. Айкидо – также восточная история. Подождите, давайте разложим все по полкам. Вы с нами говорили? Не говорили. Вы вообще агрессию осудили? Не осудили. Вы написали об уважении к территориальной целостности? Вы же постоянный член Совета Безопасности ООН. И напомните китайцам, вы подписывали Будапештский меморандум. Я хочу всем напомнить, Китай подписал Будапештский меморандум и присоединился (меморандум был подписан 5 декабря 1994 года представителями Украины, России, США и Великобритании; Китай 4 декабря выступил с заявлением о предоставлении Украине гарантий безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. – "ГОРДОН"). Так где тогда правда и справедливость? Вы хотите мира действительно в Украине или вы хотите продемонстрировать, что вы вроде бы хотите мира, а фактически вы этим достаточно делаете циничные политические шаги? Которые направлены только на одно – сделать из вас миротворцев, кем вы не являетесь, потому что вы заняли в войне сторону агрессора, на которого Международный уголовный суд выписал ордер.

Я не думаю, что Китай публично примет решение поставлять вооружение России. Но я убежден, что есть непубличные договоренности о помощи в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем через третьи страны

– После визита Си угроза применения ядерного оружия больше или меньше?

– Боррель заявил, что угроза меньше. В заявлении лидера Китая не было такой жесткой риторики о неприменении ядерного оружия, которая была предварительно от министерства иностранных дел Китая. Но, в принципе, было сказано, что применять не нужно. Это значит, что за столом точно были переговоры о неприменении ядерного оружия. Но там есть в этом заявлении вторая часть. О том, что страны ядерного клуба не должны размещать ядерное оружие вне этих стран. Кто-то может прочесть, что это, например, касается Украины. Я прочел это совсем по-другому. Это точь-в-точь российский нарратив перед войной, когда они были против расширения НАТО. Цель была следующая: чтобы, например, американцы забрали свое ядерное оружие, которое находится в Германии. Идет фактически не просто подпевание, а общая политика по ослаблению западного мира, общая политика по ослаблению НАТО. Поэтому первое заключение, что применение ядерного оружия Россией сдерживается Китаем. Это не в интересах Китая. И вторая часть, что, в принципе, по отношению к политике ядерного разоружения, а точнее ядерного вооружения, Китай и Россия находятся на одной странице, ведь Китай хочет увеличить свой ядерный потенциал в четыре раза. И я думаю, что это был также предмет переговоров, военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией. Китаю ведь нужны те технологии, которые в России есть. Россию же нельзя списывать в части наличия определенных военных технологий.

– Еще советских, наверное.

– Конечно, еще советских. И что-то успели доразвить.

– Рискнет ли Си открыть для России военный ленд-лиз?

– Я не чувствую, что Китай публично примет решение поставлять вооружение России. И я убежден, что есть непубличные договоренности о помощи в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем через третьи страны.

– В России есть такие крупные города – Благовещенск и Владивосток. Благовещенск отделен от Китая рекой Амур, Владивосток тоже солидный город. И вот я сейчас зачитаю, как они называются на новых китайских картах: Хайланьпао – это Благовещенск, Хайшеньвай – Владивосток. Это русские города, когда-то принадлежавшие Китаю. Переименование этих и других городов произошло за неделю до визита Си в Москву. Это была проверка Путина со стороны Си? Что это было вообще? Это же унизительно.

– Китай имеет только одну цель – сильный Китай. Других целей у Китая нет. Плюс, я помню в 2007-м или 2008 году я встречался с государственным секретарем США Кондолизой Райс. И тогда, в принципе, уже существовали определенные проблемы в экономическом блоке в Соединенных Штатах. Я говорил, что миру нужны сильные Соединенные Штаты. Ибо отсутствие сильной демократии восполняется, как правило, слабой, а затем той, которая становится сильной диктатурой или авторитаризмом. И, в принципе, тогда рассматривали, что у Китая нет глобальных амбиций, что это мягкая сила, что не в интересах Китая претендовать на глобальное лидерство. Мне это казалось очень странным и с исторической точки зрения, и с политической точки зрения. Поэтому Китай – это страна, однозначно претендующая на глобальное лидерство. В рамках этого глобального лидерства Китаю требуется расширение территорий. Все-таки 1,4 млрд нужно где-то расселять. Лучшая территория для расселения граждан Китая находится сбоку, эта территория называется Российская Федерация. Если вы посмотрите на динамику РФ по демографии, то увидите, что она катастрофическая. Россия теряет примерно 1 млн своих граждан ежегодно. Просто умирают. Не говоря уже о продолжительности жизни.

– За Уралом живет всего 14 млн российских граждан.

– Тем более. из-за войны, которую начал Путин, по разным оценкам, от 500 тыс. до миллиона россиян уже уехали. И еще вопрос в качестве выехавших. Могли уехать и 10 млн условных чмобиков. А если выехал миллион имеющих клепку в голове, это совсем другая история. И, в принципе, при такой демографической динамике со 145 млн к 2050 году Россия в лучшем случае получит 120 млн. Страна, имеющая 11 часовых поясов и такое количество населения, да еще и низкой пробы, не в состоянии удержать территорию. Поэтому будет естественный процесс, по которому Китай будет распространять свою сферу влияния. Возможно, они не присоединят Россию юридически, но в этом нет смысла. Демографически Китай будет распространяться на Россию, и тут у меня нет никаких сомнений. И это большая политика Китая. Когда придет время, историки напишут, что Путин открыл ворота для Китая.

– Арсений Петрович, в британском министерстве обороны подтвердили предоставление Украине снарядов с обедненным ураном. У россиян случилась истерика. Путин, Лавров и Володин сделали заявления… У Медведева истерика… Пропаганда захлебывается, визжит, говорят, что снаряды урановые – это ядерное оружие. Это ядерное оружие или неядерное? Что это вообще за снаряды?

– Я не специалист по снарядам. Я почитал заявление военного преступника Путина. И потому сразу полез в аналитику, чтобы понять, что это такое. Это низкообогащенный уран. Просто уран – слово страшное. Низкообогащенный уран – это бронебойные снаряды, которые были даже в Советском Союзе. И ор этот стоит у россиян по двум причинам. Первое – потому что это очень мощные бронебойные снаряды. А второе – это то, что можно использовать в своих пропагандистских целях слово "уран". Целый Путин рассказывает вместе с еще одним военным преступником Шойгу, что какие-то ступени у них закончились, что следующий этап – это уже ядерная война. Это преднамеренно делается для того, чтобы использовать этот тезис исключительно в пропагандистских целях. И эти боеприпасы не имеют ничего общего с ядерным вооружением. Ноль целых, ноль десятых.

– Но снаряды нам очень нужны.

– Конечно. Нам все снаряды нужны.

Фото: Ростислав Гордон / YouTube

– Я уже упоминал Дмитрия Медведева. Он совсем уже потерял лицо. Когда-то я думал: боже, ну такая свинья; он такое несет… Я не знаю, то ли он нишу Жириновского занял, то ли у него задача отмыться немного перед Путиным, потому что там навредил, то ли хочет, чтобы освободили из рядов подсудимых его друзей-миллиардеров, которых Путин посадил. Я не знаю, почему он так визжит, но он сделал еще несколько заявлений. К примеру, на совещании с директорами российских оборонных предприятий (а мы видим, что российские оборонные предприятия не тянут госзаказ) Медведев зачитал телеграмму Сталина времен Второй мировой войны, в которой тот угрожал репрессиями директорам оборонных заводов. Я, кстати, вспоминаю Павла Загребельного, нашего выдающегося классика, с которым мы дружили. Он был женат на Элле Михайловне. Ее отец во время Второй мировой был директором такого оборонного завода. Они уехали из Днепропетровска в Челябинск. Щербань его фамилия. И вот ему говорят: "Товарищ Щербань, будет звонить по телефону товарищ Сталин". Ночью. Великан-завод, и все бодрствуют, ждут звонка Сталина. "Мало труб даете", – и положил трубку. Начали давать вдвое больше. "Если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников", – зачитал Медведев телеграмму Сталина. Ну, клоун. "Генералиссимус". Люди хохочут в соцсетях, животы надрывают.

– Это забавный персонаж, слушайте. Попандопало такой.

– Как вы относитесь к этому комическому карлику?

– Он действительно очень забавный персонаж. Его можно было бы взять в какой-нибудь комедийный сериал, где он играл бы генералиссимуса. Одеть его в сталинскую форму, в эту косоворотку, или как оно называлось, жакет военный.

– С ростом 1,32 м.

– Я начал читать книгу "Рассвет холодной войны". Это о плане Маршалла. Там есть воспоминания о встрече государственного секретаря Маршалла со Сталиным. Он был удивлен, когда его увидел, потому что, по его словам, это был низкорослый в морщинах старый человек, с такими же желтыми зубами, как и его глаза, который был полностью истощен. Это вообще не тот человек, которого показывала советская пропаганда. Так же, как все, в принципе, происходит в сегодняшней России.

Вы же понимаете, что вся эта клоунада – это не клоунада с точки зрения российского потребителя. С точки зрения российского потребителя это называется целенаправленная, согласованная политика государственной пропаганды. Этот забавный генералиссимус не вышел самостоятельно с такими месседжами. Это где-то в аппарате администрации президента отвечающие за пропаганду конкретно написали ему такую роль и такой месседж-бокс. Представляете, до чего дошла эта дикая страна? Фактически он же там по статусу – недоделанный вице-президент. Заместитель председателя Совбеза России цитирует телеграмму не просто диктатора, не просто тоталитарного лидера, а душегуба Сталина. Даже их коллеги во время хрущевской оттепели осудили его. То есть это становится частью российской государственной политики. Он цитирует Сталина, давшего указание Молотову подписывать пакт с нацистами. Они, правда, прежде сняли предыдущего. Перед Молотовым был Литвинов. Он был евреем.

– Потому и сняли, чтобы с Гитлером не было переговоров.

– Правильно, чтобы с нацистами подписать пакт Молотова – Риббентропа. То есть куда двигается эта нация? И здесь у меня перекликаются некоторые истории с Китаем. Я недавно прочитал историю одного китайского учителя, которого во время культурной революции осудили за изнасилование детей, которых он никогда не насиловал. А почему осудили? Потому что он был, так скажем, антикитайским элементом. Вроде бы дали против него показания. Как потом выяснилось, никто против него показаний не давал. И этот человек всю жизнь пытался опровергнуть эти обвинения. Несмотря на то, что изменился китайский режим, Китай все равно боится оправдать тех, кого незаконно осудили во времена культурной революции. Как и в России, идет наследование и легитимизация сталинизма, и потому они последовали за "Мемориалом". Это часть государственной политики – уничтожение правды. К сожалению, то же происходит в Китае. Есть очень похожие лейтмотивы. Диктатуры, как бы они ни перерисовывались, как бы они ни менялись, они все равно не отказываются от своего прошлого. Сутью диктатуры является человеконенавистничество. И любая новая, даже переоформленная диктатура, все равно будет защищать старую, потому что идеологическая, ценностная, а точнее бесценностная основа одинакова.

– Заявления Медведева. Оказывается, примером для себя Дмитрий Медведев считает князя Потемкина Таврического, которого – цитирую – "в советское время изображали комедиантом". Также его кумир – царь Николай I, "случайно ставший императором". Похоже, в этих примерах все сказано и о самом Медведеве, и о России.

– Я не являюсь специалистом в истории Российской империи. Это не тот Николай, который говорил, что возьмет Константинополь за три дня, а проиграл с треском войну в 1850 году? Надо посмотреть. В результате скончался. А потом пришел Александр, подписавший позорный мир, фактически капитуляцию. Ну, в принципе, здесь можно провести параллель. Путин также хотел взять Киев за три дня. Как Николаша Константинополь. А о Потемкине – вообще прекрасно. Он, может, так тонко шутит. Говорит: в советское время его комическим персонажем рисовали. У вас там дальше советское время, Дима, в принципе, тебя даже рисовать не надо, ты очень комичный персонаж. Так надуваешься.

– Смешной.

– Неприятный. Смех бывает добрый, а у меня он какой-то тролль. Отвратительный тролль. Они там все такие. Как когда Путин выступал. Слушайте, я не помню даже таких картинок в СССР. Ну, такие рожи. Где они собирают их? На человеке же, в принципе, все видно по глазам, по физиономии. Ну орки настоящие.

– Арсений Петрович, об аресте Путина. Многие международные эксперты говорили, что его карьера сведена на нет. То есть его международная карьера, скажем так, завершена. Но в Южноафриканской Республике ищут возможности, чтобы Путина, если он приедет туда на саммит, не арестовывать. Как вы считаете, найдут или не найдут возможности и все ли ратифицировавшие Римский статут страны способны арестовать Путина, если он к ним пожалует?

– Напомню вам, мы этот вопрос обсуждали и я сказал, что шансы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда меньше, чем шансы, что он не будет арестован по этому ордеру. Конечно, есть шанс, что он может быть арестован. Но этот шанс незначителен. Теперь по Южноафриканской Республике. Она отказалась в свое время арестовывать президента Судана, на которого также был выдан ордер Международным уголовным судом. У них уже эта практика есть. Но сейчас основное. Произведено беспрецедентное юридическое и политическое действие. Международный уголовный суд, основанный 123 мировыми странами, на основании Римского статута выдал ордер на арест президента РФ, постоянного члена Совета Безопасности ООН, государства с ядерным потенциалом, на основании военных преступлений, совершенных Владимиром Путиным. То есть мы фактически имеем президента страны, постоянного члена Совета Безопасности ООН, уже обвиненного в совершении военных преступлений. Министерство иностранных дел Германии заявляет, что они выполнят ордер на арест. Австрия… Вы знаете, каковы были отношения между Австрией и Россией. Памятник советскому солдату по сей день в центре Вены стоит.

Есть два человека в стране, которые знают все о контрнаступлении. Это верховный главнокомандующий Зеленский и главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Это люди, которые по Конституции несут ответственность за защиту Украинского государства. Все остальные – чешут языком

– Вы помните, как Путин танцевал на свадьбе министра?

– Конечно. Потом она какой-то контракт даже получила. Это был большой скандал, как и со Шредером. Они так же заявляют… Армения посылает сигнал. Их Конституционный суд говорит, что они обязаны выполнять решение Международного уголовного суда. То есть речь идет о том, что он получил не красную карточку, а черную метку. И в мировой истории это будет первый президент России, первый президент – постоянный член Совета Безопасности ООН, получивший ордер на арест от Международного уголовного суда. Они могут говорить что угодно. Что они это признают – не признают. Но то, что они будут сидеть и планировать теперь поездки так, чтобы их за задницу не взяли, – в этом я убежден. О его другой подельнице – Львовой-Беловой. Манька-облигация. Тоже неприятная, фальшивая вся. Лживая тварь. Так вот, у этой гражданки дела совсем плохи. Эту упакуют точно. Ее как упакуют, тогда она начнет рассказывать. Она своего подельника быстро сдаст.

– Она отдает понемногу детей.

– Я даже не могу как-нибудь так сформулировать, что она отдает. Я не понимаю, как это прочесть по-другому, кроме как снимите, пожалуйста, с нас ордер Международного уголовного суда. Наш уполномоченный по правам человека говорит о 150 тыс. [детей, депортированных в РФ]. Эксперты говорят, 700. Генеральный прокурор наш говорит, 16 тыс. с чем-то. Здесь даже некорректно говорить "с чем-то", это судьба каждого ребенка. Но это одно из самых ужасных преступлений – похищение детей. Поэтому они пытаются каким-то образом продемонстрировать, что они никого не похищали и возвращают. Но это никак не повлияет на их судьбу. Я думаю, что Международному уголовному суду нужно двигаться дальше. Кстати, прокурор МУС Хан на вопрос Закура, ведущего BBC, будут ли следующие обвинения, не дал четкого ответа, но из содержания его ответа я понял, что они готовят подачу следующего обвинения против Путина. А дальше уже будет зависеть от того, примет ли суд. Потому что следующее обвинение в военных преступлениях – это гражданская инфраструктура и гражданское население, то, что Путин отдавал приказ бомбить, что происходит сегодня каждый день. Поэтому МУСу нужно двигаться дальше. И все равно нужно двигаться к созданию специального трибунала.

– Всемирный банк заявил, что на восстановление Украины нужно $411 млрд. Согласны ли вы с этой цифрой и где взять эти $411 млрд?

– Для меня, я вам откровенно скажу, при всем уважении к Всемирному банку, это пальцем в небо. Я не знаю, это $411 мрлд или $1 трлн. Я точно знаю, что это очень много. И еще я знаю точно, что динамика, которую показал Всемирный банк, в сентябре они давали $349 мрлд, а уже сейчас, то есть через полгода, увеличение на $60 млрд. Здесь я с ними на одной стороне. Речь идет о сотнях миллиардов долларов уничтоженной украинской экономики, инфраструктуры. Речь идет о том, что для Украины потребуется самый масштабный "план Маршалла" после Второй мировой войны. Будет ключевой вопрос – где взять деньги. Единственный источник, который сегодня есть, – это деньги налогоплательщиков ЕС, США и других союзников.

– Есть еще Россия.

– Вы послушайте, как я формулирую. Единственный источник, который сейчас есть. То есть откуда мы получаем деньги. Плюс Международный валютный фонд дал $15 млрд. Второй источник – это российские деньги. Арестовано $300 млрд центрального банка РФ. Деньги олигархов – это хорошее дело, только там меньшие суммы, а во-вторых, юридически это гораздо сложнее. И сейчас у Соединенных Штатов, а они главные флагманы в этом вопросе, пошла очень серьезная волна. Бывший министр финансов Лери Самерс и бывший директор Всемирного банка Роберт Зейлик вместе с профессором Гарвардского университета опубликовали большой материал в Washington Post. Фактически это манифест, обращение к американским властям, что нечего ждать, надо конфисковывать российские деньги. Но все это будет происходить после того, как Украина победит. Это ключевая вещь.

– До этого нет?

– Они призывают к тому, чтобы это происходило сейчас. Но я понимаю бюрократическую машину и порядок принятия политических решений. Скорее всего, сейчас все сконцентрированы только на том, чтобы предоставить Украине военную и экономическую поддержку для победы. А следующим этапом уже будет восстановление Украины, к которому нужно готовиться. И я другого пути, чем конфискация сотен миллиардов российских денег, не вижу. Это верно и юридически, и политически, и морально. Россия должна заплатить за все.

– Пишут из России: "Оба от переживаний облысели".

– Нет, мы облысели от необогащенного урана.

– Представляете, если бы его обогатили.

– Конечно.

– Арсений Петрович, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил, что Украина готовит мощное наступление, которое "шокирует весь мир". Я вам честно скажу, мне очень не нравятся эти анонсы. Вот скоро, сейчас подсохнет – и наступление, насобираем снарядов – и наступление. Надо тихонько, чтобы не расплескать эту радость, ударить, выбить и сказать: "Вот это было наступление". Ну, мне так кажется. Будет ли наступление таким мощным, как анонсируют, и что вообще вы по этому поводу думаете?

– Первое. Я предостерегаю политиков, помощников политиков, консультантов политиков, крупных политиков, ставших такими большими от сотрясения воздуха, от громких заявлений. Не нужно этим заниматься. Занимайтесь своей работой. Есть два человека в стране, которые знают все о контрнаступлении. Это верховный главнокомандующий, он же президент, и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Залужный. Это те люди, которые по Конституции несут ответственность за защиту Украинского государства. Все остальные – чешут языком.

Будет контрнаступление или нет? Здесь может быть только утвердительный ответ. Украина должна восстановить территориальную целостность и вернуть все захваченные Россией территории. Как это можно сделать? Только отвоевать. Для этого и украинская армия делает все, и наши союзники поставляют все необходимое. А мы должны делать свою работу. Помощь стране и помощь фронту. И тогда победа будет. После победы на поле боя нужно будет бороться за будущее страны. Потому что Всемирный банк сказал, что уже по состоянию на сегодняшний день Украина отброшена на 15 лет в своем экономическом и социальном развитии. И я здесь с ними не согласен. Потому что 15 лет назад, в 2007–2008 годах, украинская экономика, поверьте мне, была в десятки, в сотни раз в лучшей форме, чем сейчас. Но они уже говорят о потерянных 15 годах. Это будет еще одна война за будущее страны. И ту войну будет не менее сложно выиграть, чем эту. Но давайте сначала выиграем эту.

Фото: Ростислав Гордон / YouTube

– 6 тыс. зрителей нас смотрят, и мы им благодарны. Это много сегодня, потому что так сейчас на улице тепло, классно…

– Слава богу. Это очень хорошо. Крайне важно, чтобы у людей было нормальное моральное состояние. Чтобы люди верили, чтобы люди чувствовали, что мы победим. Чтобы люди были для этого мотивированы. Потому что я наблюдаю, со многими людьми общаюсь. Вижу, какие ужасные трагедии у наших ребят раненых, в тех семьях, где есть убитые. Какие это ужасные потери. Насколько у тех людей, которые остались без работы, без дома, без семьи… Это ужас. И насколько нам важно держать психологическую, нравственную и физическую форму. У нас очень-очень длительный тяжелый поход. Поэтому пусть люди лучше не сидят нас слушают, пусть лучше получают где-то заряд моральной энергии, чтобы мы были как общество мотивированное и здоровое. И это еще одна задача, с которой нужно справляться.l

– Человек пишет из Москвы: "Я молодым Майдан смотрел, Яценюк – легенда". В Москве вы популярны.

– Да, я там очень популярен, я знаю.

– Вы сейчас оптимист больше, чем в прошлую субботу?

– Я бессменный реалист. Если хорошо, я говорю "хорошо". Если плохо, я говорю "плохо". Если очень хорошо, я буду аккуратно смотреть, потому что знаю, что после того, как очень хорошо, может наступить не очень хорошо. Все в меру. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Надо ко всему очень взвешенно и рассудительно относиться. Сейчас мы находимся в той ситуации, где должен быть очень холодный ум и очень горячее сердце.

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