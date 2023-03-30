Китай заверил, что не поставляет оружие России – Кулеба

По словам Кулебы, Китай "проверяет почву с точки зрения мирного процесса, настал ли момент для них сыграть свою роль или нет" Фото: EPA

По словам дипломата, Китай "проверяет почву с точки зрения мирного процесса, настал ли момент для них сыграть свою роль или нет".

Издание отметило, что Китай пока не согласился на разговор лидера КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, "несмотря на попытки Китая позиционировать себя как потенциального миротворца".

Кулеба также заявил, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил его, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились. По словам министра, он ясно дал понять китайским официальным лицам, что "очень неуместно" пытаться ставить на один уровень военную поддержку, оказываемую Украине, и военную поддержку, оказываемую России.

Министр подчеркнул, что Украина реализует свое право на самооборону для защиты территориальной целостности, и поэтому страны, которые поставляют оружие Украине, помогают защищать Устав ООН. В то же время те, кто поставляет оружие РФ, станут "соучастниками преступления агрессии и нарушения территориальной целостности суверенной страны".

По словам главы украинского МИД, в РФ "возмущены" отсутствием поддержки со стороны Китая. Он считает, что Китай не допустит развала РФ. но ему "нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы".