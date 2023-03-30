Китай заверил, что не поставляет оружие России – Кулеба

По словам дипломата, Китай "проверяет почву с точки зрения мирного процесса, настал ли момент для них сыграть свою роль или нет".
Издание отметило, что Китай пока не согласился на разговор лидера КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, "несмотря на попытки Китая позиционировать себя как потенциального миротворца".
Кулеба также заявил, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил его, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились. По словам министра, он ясно дал понять китайским официальным лицам, что "очень неуместно" пытаться ставить на один уровень военную поддержку, оказываемую Украине, и военную поддержку, оказываемую России.
Министр подчеркнул, что Украина реализует свое право на самооборону для защиты территориальной целостности, и поэтому страны, которые поставляют оружие Украине, помогают защищать Устав ООН. В то же время те, кто поставляет оружие РФ, станут "соучастниками преступления агрессии и нарушения территориальной целостности суверенной страны".
По словам главы украинского МИД, в РФ "возмущены" отсутствием поддержки со стороны Китая. Он считает, что Китай не допустит развала РФ. но ему "нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.
Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет".
В Офисе президента Украины заявляли 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.
Зеленский в интервью AP, которое вышло 29 марта, заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.