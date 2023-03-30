Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям

По его словам, армии двух стран будут вместе работать над реализацией инициатив в области глобальной безопасности. Кроме того, вооруженные силы РФ и КНР "будут укреплять военное доверие и совместно защищать международную справедливость", добавил представитель минобороны.

Кефей также сообщил о планах организовывать российско-китайские учения, а также проводить совместное патрулирование морских и воздушных границ.

29 марта издание Foreign Affairs, анализируя выступление китайского лидера Си Цзиньпина во время ежегодного заседания парламента КНР, пришло к выводу, что глава КНР готовит страну к войне.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин раскрыл тему готовности Китая к войне в четырех отдельных выступлениях, а в одном из них прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать". В своих речах председатель КНР, как отмечается, описал "безрадостную" геополитическую картину и назвал США противником Китая.

Также он позиционировал Вашингтон и его союзников главной причиной текущих проблем Китая и призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям страны.