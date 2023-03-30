Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям

По его словам, армии двух стран будут вместе работать над реализацией инициатив в области глобальной безопасности. Кроме того, вооруженные силы РФ и КНР "будут укреплять военное доверие и совместно защищать международную справедливость", добавил представитель минобороны.
Кефей также сообщил о планах организовывать российско-китайские учения, а также проводить совместное патрулирование морских и воздушных границ.
29 марта издание Foreign Affairs, анализируя выступление китайского лидера Си Цзиньпина во время ежегодного заседания парламента КНР, пришло к выводу, что глава КНР готовит страну к войне.
Как отмечает издание, Си Цзиньпин раскрыл тему готовности Китая к войне в четырех отдельных выступлениях, а в одном из них прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать". В своих речах председатель КНР, как отмечается, описал "безрадостную" геополитическую картину и назвал США противником Китая.
Также он позиционировал Вашингтон и его союзников главной причиной текущих проблем Китая и призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям страны.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.
21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства". Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".