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Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям

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О совместных проектах армий РФ и КНР рассказал спикер минобороны Кефей
О совместных проектах армий РФ и КНР рассказал спикер минобороны Кефей
Фото: mod.gov.cn

Китай намерен укреплять стратегические коммуникации с армией России. Об этом 30 марта со ссылкой на заявление спикера министерства обороны КНР Тан Кефея сообщает Reuters.

По его словам, армии двух стран будут вместе работать над реализацией инициатив в области глобальной безопасности. Кроме того, вооруженные силы РФ и КНР "будут укреплять военное доверие и совместно защищать международную справедливость", добавил представитель минобороны.

Кефей также сообщил о планах организовывать российско-китайские учения, а также проводить совместное патрулирование морских и воздушных границ.

29 марта издание Foreign Affairs, анализируя выступление китайского лидера Си Цзиньпина во время ежегодного заседания парламента КНР, пришло к выводу, что глава КНР готовит страну к войне.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин раскрыл тему готовности Китая к войне в четырех отдельных выступлениях, а в одном из них прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать". В своих речах председатель КНР, как отмечается, описал "безрадостную" геополитическую картину и назвал США противником Китая.

Также он позиционировал Вашингтон и его союзников главной причиной текущих проблем Китая и призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям страны.

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".

По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства". Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

Теги: Россия, Китай, военные, КНР, безопасность
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