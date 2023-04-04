Зеленский встречался с Помпео. Экс-госсекретарь США работает над поставками в Украину истребителей F-16

"Встретился и с Майком Помпео, экс-руководителем Госдепа США", – сказал президент Украины.
Reuters пишет, что Помпео посетил Украину, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву. Он заявил, что будет работать над тем, чтобы Украина для противостояния российской агрессии получила от Соединенных Штатов ракеты большой дальности и истребители F-16, а также "все необходимое для реальной защиты" украинских земель от российских оккупантов.
Также Помпео объяснил, что президента РФ Владимира Путина не следует недооценивать, но подчеркнул, что глава Кремля понимает силу и решимость.
По данным агентства, Помпео посетил Украину с делегацией американских бизнесменов и представителями гуманитарных организаций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Помпео возглавлял внешнеполитическое ведомство США в 2018–2021 годах, когда главой Белого дома был Дональд Трамп.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.