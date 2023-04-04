Зеленский встречался с Помпео. Экс-госсекретарь США работает над поставками в Украину истребителей F-16

"Встретился и с Майком Помпео, экс-руководителем Госдепа США", – сказал президент Украины.

Reuters пишет, что Помпео посетил Украину, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву. Он заявил, что будет работать над тем, чтобы Украина для противостояния российской агрессии получила от Соединенных Штатов ракеты большой дальности и истребители F-16, а также "все необходимое для реальной защиты" украинских земель от российских оккупантов.

Также Помпео объяснил, что президента РФ Владимира Путина не следует недооценивать, но подчеркнул, что глава Кремля понимает силу и решимость.

По данным агентства, Помпео посетил Украину с делегацией американских бизнесменов и представителями гуманитарных организаций.

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Помпео возглавлял внешнеполитическое ведомство США в 2018–2021 годах, когда главой Белого дома был Дональд Трамп.