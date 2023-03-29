Пентагон допустил передачу Украине истребителей F-16 и назвал сроки их возможной поставки

Глава Пентагона предполагает, что самолеты будут переданы, но не на текущем этапе войны.

"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения.. Если вы говорите об F-16, когда бы вы ни приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования", – сказал Остин.

При нынешней ситуации на фронте самолеты F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины, считает он. Сейчас ВСУ больше всего нужны средства противовоздушной обороны, а также дальнобойная артиллерия и бронетехника.

"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы позаботиться, чтобы Украина имела все, что ей нужно", – подчеркнул глава Пентагона.