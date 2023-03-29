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Пентагон допустил передачу Украине истребителей F-16 и назвал сроки их возможной поставки

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ВСУ могут получить F-16 или другие самолеты четвертого поколения Остин
ВСУ могут получить F-16 или другие самолеты четвертого поколения – Остин
Фото: ЕРА

Подготовка к передаче Вооруженным силам Украины американских истребителей F-16 может занять примерно 18 месяцев. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам 28 марта, которое транслировалось на сайте комитета.

Глава Пентагона предполагает, что самолеты будут переданы, но не на текущем этапе войны.

"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения.. Если вы говорите об F-16, когда бы вы ни приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования", – сказал Остин.

При нынешней ситуации на фронте самолеты F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины, считает он. Сейчас ВСУ больше всего нужны средства противовоздушной обороны, а также дальнобойная артиллерия и бронетехника.

"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы позаботиться, чтобы Украина имела все, что ей нужно", – подчеркнул глава Пентагона.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину.

Теги: Пентагон, ПВО, артиллерия, Сенат США, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Ллойд Остин, F-16
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