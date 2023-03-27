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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не космические корабли". Глава МИД Эстонии призвал предоставить Украине истребители F-16

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Рейнсалу: $100 млрд нужны для прямой военной поддержки Украины. И я думаю, западное сообщество достигнет этой планки
Рейнсалу: $100 млрд нужны для прямой военной поддержки Украины. И я думаю, западное сообщество достигнет этой планки
Фото: ЕРА

Страны Запада должны предоставить Украине истребители F-16. Такое мнение в опубликованном 27 марта интервью "РБК-Украина" выразил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Я очень надеюсь, что по итогам прошлого года мы поняли, что мы должны быть не реактивными, а проактивными в этом смысле. Что касается F-16, то пилоты – это пилоты, и мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены в короткие сроки. И что очень важно, так это то, что эти F-16 могут быть и платформой противовоздушной обороны, потому что их скорость также может быть использована для запуска ракет против российских С-300. Так что они являются определенной частью воздушного щита для защиты украинской гражданской инфраструктуры и людей", – сказал Рейнсалу.

Он призвал западные страны предоставить Украине и другие типы вооружений, "инвестируя в украинскую победу".

"В своем отчете, который вышел в апреле прошлого года, я писал про истребители, танки, ракеты большой дальности и о том, что $100 млрд нужны для прямой военной поддержки Украины. И я думаю, что к осени этого года – может, к ранней зиме – западное сообщество достигнет этой планки", – добавил эстонский министр.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

В то же время Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, оружие, Эстония, МИД Эстонии, истребители, самолеты, война России против Украины, Урмас Рейнсалу, F-16
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