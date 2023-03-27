"Это не космические корабли". Глава МИД Эстонии призвал предоставить Украине истребители F-16

"Я очень надеюсь, что по итогам прошлого года мы поняли, что мы должны быть не реактивными, а проактивными в этом смысле. Что касается F-16, то пилоты – это пилоты, и мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены в короткие сроки. И что очень важно, так это то, что эти F-16 могут быть и платформой противовоздушной обороны, потому что их скорость также может быть использована для запуска ракет против российских С-300. Так что они являются определенной частью воздушного щита для защиты украинской гражданской инфраструктуры и людей", – сказал Рейнсалу.

Он призвал западные страны предоставить Украине и другие типы вооружений, "инвестируя в украинскую победу".

"В своем отчете, который вышел в апреле прошлого года, я писал про истребители, танки, ракеты большой дальности и о том, что $100 млрд нужны для прямой военной поддержки Украины. И я думаю, что к осени этого года – может, к ранней зиме – западное сообщество достигнет этой планки", – добавил эстонский министр.